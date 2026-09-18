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Fonds veröffentlicht Deals

Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt

onvista · Uhr

In den vergangenen Monaten hielt Peter Thiel keine US-Aktien. Im letzten Quartal stieg er wieder ein - und kaufte gleich acht Aktien. Spannend daran ist: Sieben dieser Positionen stammen aus einer einzigen Branche.

Server in einem Rechenzentrum sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/tiero
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Monatelang kannten die Börsen nur ein Thema: Künstliche Intelligenz (KI). Sowohl die Investitionen der Anleger als auch die Ausgaben der Tech-Giganten sind wahnsinnig hoch.

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