PlusFonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt
onvista · Uhr
In den vergangenen Monaten hielt Peter Thiel keine US-Aktien. Im letzten Quartal stieg er wieder ein - und kaufte gleich acht Aktien. Spannend daran ist: Sieben dieser Positionen stammen aus einer einzigen Branche.
Monatelang kannten die Börsen nur ein Thema: Künstliche Intelligenz (KI). Sowohl die Investitionen der Anleger als auch die Ausgaben der Tech-Giganten sind wahnsinnig hoch.
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