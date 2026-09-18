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Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetzt

onvista · 18.09.2026, 12:14 Uhr Uhr

In den vergangenen Monaten hielt Peter Thiel keine US-Aktien. Im letzten Quartal stieg er wieder ein - und kaufte gleich acht Aktien. Spannend daran ist: Sieben dieser Positionen stammen aus einer einzigen Branche.