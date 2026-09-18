dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwächer erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.

USA: - TENDENZ - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kurstreiber nach dem mäßigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich letztlich um 0,61 Prozent auf 51.778,04 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 1,14 Prozent auf 7.637,76 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann dank erneut starker Halbleitertitel sogar 1,72 Prozent auf 29.442,12 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben am Freitag die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt. So zog in Tokio der Leitindex Nikkei der japanische Nikkei 225 um knapp zwei Prozent an. Die japanische Notenbank erhöhte wie erwartet den Leitzins weiter. Da sich in der Mitteilung aber keine Hinweise auf eine weitere Anhebung gefunden hatten, zogen die Aktienkurse an. Auch in China, Hongkong und Südkorea legten die jeweiligen Leitindizes zu.

DAX              		25716,71		0,7%
XDAX            		25656,07		0,58%
EuroSTOXX 50		6322,90		0,90%
Stoxx50        		5362,67		0,93%
				
DJIA             		51778,04		0,61%
S&P 500        		7637,76		1,14%
NASDAQ 100  		29446,98		1,73%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future               120,73              -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1483		0,06%
USD/Yen             	157,29		0,84%
Euro/Yen       		180,64		0,91%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		        77.374		1,33%

ROHÖL:

Brent                       103,65               -1,17 USD
WTI                         101,00               -0,91 USD

/zb

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