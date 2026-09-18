EQS-Adhoc: Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen

18.09.2026 / 13:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen Mainz-Kastel, 18. September 2026. Auf Grundlage des derzeitigen Stands der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 erwartet die Avemio AG für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund EUR 79,8 Mio. Der Konzernumsatz liegt damit rund 9 % unter dem Vorjahreswert von EUR 87,9 Mio. und unterhalb der im Prognosebericht des Jahresberichts 2024 veröffentlichten Prognose eines gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserten Konzernumsatzes.

Das operative Ergebnis (EBIT) wird nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses voraussichtlich in einer Bandbreite von EUR -5,4 Mio. bis EUR -6,5 Mio. liegen (bisherige Prognose: Verbesserung in den positiven Bereich; 2024: EUR -4,7 Mio.). Die im Prognosebericht angestrebte Rückkehr zu einem positiven operativen Ergebnis konnte damit nicht erreicht werden. Die Angaben sind vorläufig und noch nicht testiert.

Ursächlich für die unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung sind insbesondere die anhaltende Investitionszurückhaltung im Kerngeschäft des Handels mit Bewegtbildequipment, geringere Ergebnisbeiträge des Digitalbereichs als im Prognosebericht erwartet sowie die wirtschaftlichen und bilanziellen Auswirkungen der Insolvenzverfahren der Teltec AG und weiterer Konzerngesellschaften. Vor diesem Hintergrund werden im Konzernabschluss Abschreibungen auf Finanzanlagen in einer Bandbreite von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. vorgenommen.

Für die Teltec AG wird derzeit eine Fortführungslösung im Wege eines Insolvenzplans angestrebt. Ziel ist die Sanierung und anschließende Beendigung des Insolvenzverfahrens. Die hierfür erforderlichen Abstimmungen und Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen; der Ausgang des Verfahrens ist offen.

Kontakt:

Investor Relations
Ralf P. Pfeffer
ir@avemio.com
Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel

Ende der Insiderinformation

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel
Deutschland
Telefon:06134 584480
E-Mail:ir@avemio.com
Internet:www.avemio.com
ISIN:DE000A40KY59
WKN:A40KY5
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, München
LEI Code:549300D52387N84OIJ52
EQS News ID:2399718
Ende der MitteilungEQS News-Service

2399718 18.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Avemio

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fonds veröffentlicht Deals
Diese acht Aktien kauft Investor Peter Thiel jetztheute, 12:14 Uhr · onvista
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen