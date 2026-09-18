EQS-Adhoc: NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027

EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027



18.09.2026 / 14:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027



Leipzig, 18. September 2026 – Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute die Begebung einer neuen Anleihe (ISIN: DE000A5GS6J0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Wertpapier wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst. Die Begebung der neuen Anleihe erfolgt über ein öffentliches Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.

Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 7,129 Mio. Euro ausstehenden 6,00 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) und die Inhaber der mit 8,875 Mio. Euro ausstehenden 7,75 % Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4). Sie können ihre jeweiligen Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 gegen die neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die jeweils aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 23. September 2026 und kann bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr angenommen werden.

Parallel dazu besteht für interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg die Möglichkeit, die neue Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots zu zeichnen. Kaufanträge können vom 23. September 2026 bis zum 22. Oktober 2026 um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir übermittelt werden.

Ergänzend führt die Quirin Privatbank AG als Bookrunner im Zeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 27. Oktober 2026 um 12 Uhr eine Privatplatzierung durch, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Die Lewisfield Deutschland GmbH übernimmt bei der Transaktion die Funktion des Financial Advisors.

Die aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung zufließenden Mittel sollen die Finanzkraft der NZWL weiter stärken. Der Emissionserlös ist für Investitionen in Wachstum und neue Produkte im Bereich der Hybrid- und alternativen Antriebe sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar.

Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2026/2031 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist voraussichtlich für den 29. Oktober 2026 vorgesehen.

Mitteilende Person:

Dr. Hubertus Bartsch

Geschäftsführer



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Tel.: +49 (0)211 17804720

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

Ende der Insiderinformation

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0 WKN: A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900W3LYB3HMJ1FV68 EQS News ID: 2401604

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401604 18.09.2026 CET/CEST