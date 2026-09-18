EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.09.2026 / 13:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

18.09.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Internet: www.wolford.com LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75

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