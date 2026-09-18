EQS-DD: ANDRITZ AG: Dr. Joachim Schönbeck, Ausübung von Call Optionen mit Cash Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.09.2026 / 11:51 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Joachim
|Nachname(n):
|Schönbeck
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Andritz AG
b) LEI
|549300VZKC61IR5U8G96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000730007
b) Art des Geschäfts
|Ausübung von Call Optionen mit Cash Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|84,774722 EUR
|9.087,0 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|84,774722 EUR
|9.087,0 Stück
e) Datum des Geschäfts
|17.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
18.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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