EQS-DD: ANDRITZ AG: Dr. Joachim Schönbeck, Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktionoptionsprogramms 2020

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2026 / 11:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Joachim
Nachname(n):Schönbeck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:AT0000730007

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktionoptionsprogramms 2020

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
83,50 EUR3.413,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
83,50 EUR3.413,0 Stück

e) Datum des Geschäfts

17.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

18.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet:www.andritz.com
LEI Code:549300VZKC61IR5U8G96
Ende der MitteilungEQS News-Service

107118 18.09.2026 CET/CEST

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