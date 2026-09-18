EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2026 / 13:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Johannes
Nachname(n):Haupt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

init innovation in traffic systems SE

b) LEI

391200ZOAI9BOLGC1D37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005759807

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
43,0000 EUR98.900,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
43,0000 EUR98.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Stuttgart
MIC:XSTU

18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:init innovation in traffic systems SE
Käppelestraße 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet:www.initse.com
LEI Code:391200ZOAI9BOLGC1D37
Ende der MitteilungEQS News-Service

107130 18.09.2026 CET/CEST

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