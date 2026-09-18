EQS-News: Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Jucari Global Pty Ltd

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Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Jucari Global Pty Ltd



18.09.2026 / 13:51 CET/CEST

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Am 18. September 2026 hat die Sirma Group JSC (BSE, FSE: SIRM; „Sirma“ oder die „Gesellschaft“) den Erwerb von 51 % des Grundkapitals der Jucari Global Pty Ltd (ABN 50 628 172 896) abgeschlossen, eines australischen Unternehmens mit Sitz in Perth, Westaustralien, das auf Technologielösungen und Dienstleistungen für den Supply-Chain- und Logistiksektor spezialisiert ist. Sämtliche aufschiebenden Bedingungen des am 13. August 2026 unterzeichneten und von der Gesellschaft am selben Tag bekannt gegebenen Anteilskaufvertrags sowie der Gesellschaftervereinbarung sind erfüllt. Sirma hält 51 % des Grundkapitals der Jucari Global und übt die Kontrolle über das Unternehmen aus.

Die verbleibenden 49 % des Grundkapitals der Jucari Global werden weiterhin vom Gründungsgesellschafter des Unternehmens gehalten. Die Gesellschaftervereinbarung sieht mittelfristig Put- und Call-Optionen auf die verbleibenden 49 % vor.

Die abgeschlossene Übernahme stärkt das globale Supply-Chain- und Logistikgeschäft von Sirma und schafft eine stärkere globale Plattform für die Transformation von Lieferketten und Logistik. Sie verbindet die umfassende operative und CargoWise-Expertise von Jucari Global mit den Kompetenzen von Sirma in den Bereichen Unternehmenstechnologie, Softwareentwicklung, Datenintegration sowie künstliche Intelligenz, einschließlich Sirma.AI Enterprise.

Gemeinsam liefern Sirma und Jucari Global Intelligence for Global Trade und unterstützen Unternehmen dabei, das Wissen in ihren Mitarbeitenden, Prozessen, Systemen und Daten in klareres Verständnis, größere Vorausschau und konkretes Handeln zu überführen. Das Ergebnis sind stärker vernetzte Abläufe, besser fundierte Entscheidungen und messbarer operativer Mehrwert.

Die Transaktion erweitert die internationale Präsenz von Sirma deutlich durch die Aktivitäten von Jucari Global in Australien, Singapur, Japan, China und Südafrika. Sie stärkt die Position der Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum und ergänzt zugleich die bestehende Präsenz in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Jucari Global ist CargoWise Platinum Service Partner und Business Partner mit umfassender Expertise in globalen Lieferketten. Das Unternehmen betreut Kunden in internationalen Märkten mit Technologie-, Beratungs-, Implementierungs-, Integrations- und Transformationsdienstleistungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eigene Produkte und SaaS-Lösungen, die mehr als 50 % seines Umsatzes generieren. Im am 30. Juni 2026 abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Jucari Global einen Umsatz von mehr als 6,7 Mio. AUD und ein EBITDA von rund 2 Mio. AUD. Derzeit sind rund 50 Personen für das Unternehmen tätig.

Der Erwerb wurde aus Eigenmitteln der Gesellschaft und bestehenden Kreditlinien finanziert.

Jucari Global wird ab September 2026 vollkonsolidiert in den Konzernabschluss von Sirma einbezogen. Da nur ein Teil des Geschäftsjahres konsolidiert wird, wird für das Geschäftsjahr 2026 kein wesentlicher Einfluss der Übernahme auf die Ergebnisse der Sirma Group erwartet.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group JSC 135 Tsarigradsko shose blvd. 1784 Sofia Bulgarien Telefon: +35929768310 E-Mail: ir@sirma.com Internet: https://investors.sirma.com/en ISIN: BG1100032140 WKN: A142WT Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); London LEI Code: 8945007AD80FTJTEGH37 EQS News ID: 2401694

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