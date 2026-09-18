EQS-News: AML RightSource mit CobraSight-Award für Expertise im Bereich Compliance bei digitalen Vermögenswerten ausgezeichnet

EQS-News: AML RightSource / Schlagwort(e): Sonstiges

AML RightSource mit CobraSight-Award für Expertise im Bereich Compliance bei digitalen Vermögenswerten ausgezeichnet



18.09.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Anerkennung durch die Branche unterstreicht die Kompetenz von AML RightSource bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung der sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften im Bereich Krypto sowie digitale Vermögenswerte.

HIGHLAND HILLS, Ohio, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, ein weltweit tätiger Anbieter von Expertenlösungen für Managed Services und Beratungsleistungen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, wurde von CobraSight mit dem 2026 Crypto & Digital Assets Growth Partner Award in der Kategorie Licensing & Compliance ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die fundiertes Fachwissen, Spezialisierung sowie Erfahrung bei der Unterstützung von Organisationen vorweisen können, die im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte tätig sind.

AML RightSource

Da digitale Vermögenswerte immer mehr in den finanziellen Mainstream vordringen, sehen sich Organisationen mit einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld konfrontiert. Neue und sich wandelnde Anforderungen in verschiedenen Rechtsgebieten erhöhen die Erwartungen in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance bei Finanzkriminalität, Governance, Lizenzierung und Risikomanagement.

AML RightSource unterstützt Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen und andere regulierte Organisationen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen durch eine Kombination aus Managed Services, Beratungsleistungen, Ermittlungen, Transaktionsüberwachung, Einhaltung von Sanktionsvorschriften und umfassender Expertise im Bereich des Risikomanagements bei Finanzkriminalität.

„Digitale Vermögenswerte haben sich rasch von einem Nischenmarkt zu einem immer wichtigeren Bestandteil des globalen Finanzökosystems entwickelt", sagte Steve Meirink, Chief Executive Officer von AML RightSource.

„Da digitale Vermögenswerte immer breitere Akzeptanz finden, stehen Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche unter zunehmendem Druck, Innovation mit strengen Compliance- und Risikomanagementpraktiken in Einklang zu bringen. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen und ihnen zu helfen, Programme zu entwickeln, die den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum ermöglichen."

„Diese Auszeichnung spiegelt die Kompetenz und das Engagement unseres globalen Teams wider. Jeden Tag arbeiten unsere Experten eng mit unseren Kunden zusammen, um komplexe Compliance-Herausforderungen zu meistern, das Vertrauen zu stärken und die Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen."

AML RightSource beschäftigt weltweit mehr als 7.000 Fachkräfte und bietet Fachwissen im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität in Nordamerika, EMEA sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC). Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Bereiche Geldwäschebekämpfung, „Know Your Customer" (KYC), Einhaltung von Sanktionsvorschriften, Transaktionsüberwachung, Betrugsbekämpfung, Ermittlungen, regulatorische Nachbesserung sowie Beratungsdienstleistungen für stark regulierte Branchen.

Laut CobraSight wurden mehr als 350 Anbieter im Rahmen eines unabhängigen Bewertungsverfahrens geprüft, wobei die Gewinner auf der Grundlage ihrer Spezialisierung , ihrer Branchenexpertise, ihrer Kundenerfahrung sowie ihrer Unterstützung für Organisationen ausgewählt wurden, die in regulierten Märkten tätig sind.

Informationen zu AML RightSource AML RightSource ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Compliance und des Risikomanagements bei Finanzkriminalität. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen durch erfahrene Fachleute zur Unterstützung bei folgenden Themen: AML, KYC, EDD und weitere. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu managen und regulatorische Veränderungen souverän zu meistern. www.amlrightsource.com.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/aml-rightsource-mit-cobrasight-award-fur-expertise-im-bereich-compliance-bei-digitalen-vermogenswerten-ausgezeichnet-302883015.html

18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2401292 18.09.2026 CET/CEST