EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand im Wert von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16 000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Sonstiges

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand im Wert von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16 000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token



18.09.2026 / 19:20 CET/CEST

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Zusammensetzung des Treasury-Portfolios von Eightco zum 16. September 2026: indirekte OpenAI-Beteiligung im Wert von 90 Millionen US-Dollar, Beteiligung an Beast Industries im Wert von 18 Millionen US-Dollar, 16 278 ETH, fast 302 Millionen WLD sowie 120 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 380 Millionen US-Dollar

Eightco hat in diesem Quartal im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 125 Millionen US-Dollar über 26 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

Eightco hatte sich zuvor an der Finanzierungsrunde über 52,5 Millionen US-Dollar der World Foundation beteiligt, die von Pantera angeführt wurde und an der auch Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren teilnahmen.

Eightco bietet ein indirektes Engagement in einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. In diesem Quartal hat Eightco im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 125 Millionen US-Dollar über 26 Millionen eigene Stammaktien zurückgekauft.

ORBS Holdings & Key Metrics

Stand 16. September 2026, 16:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,37 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 120 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, womit sich der Gesamtbestand auf rund 380 Millionen US-Dollar beläuft.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von Eightco ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 14. September wurde bekannt gegeben, dass OpenAI den Smartphone-Kamerahersteller Glass Imaging übernommen hat, ein Start-up, das KI einsetzt, um die Qualität von Smartphone-Kameras zu verbessern, wobei der Wert der Transaktion bei über 300 Millionen US-Dollar lag (The Wall Street Journal).

Am 15. September wurde bekannt gegeben, dass OpenAI einen parteiübergreifenden Plan des Repräsentantenhauses für Sicherheitsbewertungen durch Dritte unterstützt, der führende KI-Unternehmen dazu verpflichten würde, mit unabhängigen Sicherheitsgutachtern zusammenzuarbeiten. Es ist das erste Mal, dass OpenAI eine konkrete bundesrechtliche Vorgabe unterstützt, nach der unabhängige Sicherheitsgutachter die Arbeit der führenden Unternehmen überprüfen müssen, die fortschrittliche KI entwickeln (Politico).

Am 16. September kündigte World „World One" an, ein dreimonatiges Residenzprogramm in San Francisco für Einzelentwickler, die ihre Projekte öffentlich entwickeln und innovative Produkte auf Basis der World-ID-Technologie auf den Markt bringen sollen. Die erste Kohorte nimmt bis zu fünf Entwickler auf, denen Büroräume und finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt werden (World).

Old Navy hat kürzlich gemeinsam mit MrBeast eine Kampagne zum Schulanfang gestartet, die laut Angaben von Old Navy in den Tagen unmittelbar nach dem Start zu einem Anstieg der Zugriffe auf das Online-Kindersortiment von Old Navy um über 22 % führte. Bis heute haben die MrBeast-Videos weltweit über 100 Millionen Aufrufe und 1,4 Milliarden Impressionen auf YouTube generiert und gleichzeitig die Zuschauerzahlen sowie das Engagement von Old Navy auf anderen Plattformen, darunter TikTok, gesteigert, was die Stärke und Wirkung von Partnerschaften in der Creator Economy bei der Steigerung des Engagements für etablierte Einzelhandelsmarken verdeutlicht (RetailDive).

„Für mich ist es ein entscheidender und wichtiger Schritt nach vorn, dass führende KI-Labore eine Form der Selbstregulierung (SRO) anregen. Indem die KI-Branche Sicherheitsrisiken anerkennt und die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen einräumt, überbrückt sie die Kluft zu jenen Vertretern der Zivilgesellschaft sowie Bürgern, die sich gegen einen ungebremsten Fortschritt der KI aussprechen. Ich glaube, dass dies die Wahrscheinlichkeit erheblich erhöht, dass der bestehende Widerstand nachlässt. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Branche kaum Abstriche beim Wachstum hinnehmen muss und sich das Wachstum dadurch wohl sogar beschleunigen könnte", erklärte Thomas „Tom" Lee, Mitglied des Verwaltungsrats von ORBS.

Eightco: Engagement in wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator Economy, wobei Eightco durch indirekte Investitionen in OpenAI (24 % der Treasury-Bestände von ORBS), Worldcoin (29 %) und Beast Industries (5 %) in jedem dieser Trends positioniert ist.

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert und ist darüber an der Muttergesellschaft von OpenAI beteiligt, was rund 24 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht und eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Anlagevehikeln darstellt.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher (Sensor Tower). Am 31. Juli 2026 gab OpenAI bekannt, dass seine Modelle mittlerweile mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und mehr als zwei Millionen Unternehmen erreichen. Sechs Monate nach der Registrierung versenden die Nutzer täglich etwa 50 Prozent mehr Nachrichten und nutzen ChatGPT für etwa doppelt so viele verschiedene Aufgaben.

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält fast 302 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position sowie rund 29 % der Vermögenswerte des Treasury-Portfolios von Eightco darstellt.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity (mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania) aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein unverwechselbarer Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt, wobei sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll mit der Authentifizierung verifizierter Menschen Einnahmen erzielen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator Economy – Beast Industries

Eightco hat 18 Millionen US-Dollar in eine Beteiligung an Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten mit plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Followern, wobei MrBeast als weltweit meistgesehene Person auf YouTube den Kern dieser Reichweite bildet. Da KI die Inhaltsproduktion zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator Economy durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Mit der Unterstützung führender institutioneller Investoren wie Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR baut Eightco die Infrastruktur für die Verifizierung als Mensch im Zeitalter der agentengestützten KI auf.

Weitere Informationen:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet ein indirektes Engagement in OpenAI sowie Beast Industries und hält eine der größten öffentlich bekannt gegebenen Positionen in Worldcoin (WLD).

Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält fast 302 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein unverwechselbarer, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee (geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) an und Brett Winton (leitender Zukunftsforscher bei ARK Invest) ist als Berater des Verwaltungsrats tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden, wozu unter anderem Aussagen über Folgendes zählen: die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität sowie die Creator Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen, dass es ein entscheidender Schritt nach vorn ist, wenn führende KI-Labore eine Form der Selbstregulierung anregen und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der bestehende Widerstand gegen den KI-Fortschritt nachlässt; Aussagen, dass die Branche kaum Abstriche beim Wachstum hinnehmen muss und sich das Wachstum dadurch wohl sogar beschleunigen könnte; Aussagen zum branchenübergreifenden erschließbaren Umsatzpotenzial von World; Aussagen, dass Verbreitung sowie das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Inhaltsproduktion zur austauschbaren Ware macht; Aussagen, dass das Unternehmen die Infrastrukturebene für die Verifizierung als Mensch im Zeitalter agentengestützter KI aufbaut; Aussagen, dass Proof of Human eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentengestützten Handel und Systeme darstellt, die eine verifizierte menschliche Identität erfordern; Aussagen darüber, dass das Unternehmen durch seine Investitionen in OpenAI, WLD sowie Beast Industries ein indirektes Engagement in prägenden Trends bietet; sowie Aussagen über fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens im Umfang von 125 Millionen US-Dollar. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „könnte", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte", „positioniert", „Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Ausdrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, wobei zu diesen Faktoren unter anderem gehören: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb nicht börsennotierter Unternehmen zu lenken, bei denen es kein beherrschender Anteilseigner ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung an OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Position in WLD sowie seiner Beteiligung an Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die Aufrechterhaltung der Börsennotierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Gebühren oder Aufwendungen, die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder den Kapitaleinsatz anderweitig verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der Treasury-Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Nutzung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentengestützter KI in Unternehmens- und Endnutzeranwendungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklung des Geschäftsmodells sowie etwaiger zukünftiger Liquiditätsereignisse; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identität und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistung des von Content-Creator getragenen Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten sowie Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich des Zeitpunkts, der Preisgestaltung und des Umfangs etwaiger Rückkäufe; sich wandelnde öffentliche sowie staatliche Haltungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, einschließlich möglicher Gegenreaktionen gegen Rechenzentren; Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, den Funktionen und der Marktresonanz der Modellveröffentlichungen von OpenAI; Risiken im Zusammenhang mit dem Werbegeschäft von OpenAI sowie dessen Fähigkeit, das Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten; Risiken, dass die Angebotsdynamik bei WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt; Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos und der Richtung der Selbstregulierung in der KI-Branche sowie deren Auswirkungen auf die Investitionen des Unternehmens; sowie Risiken, dass Partnerschaften in der Creator Economy, einschließlich der Partnerschaft zwischen Old Navy und MrBeast, möglicherweise nicht zu anhaltendem Engagement oder Markenwert führen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereichten Unterlagen von Eightco, einschließlich der Risikofaktoren und sonstigen Angaben im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, des am 15. Mai 2026 bei der SEC eingereichten Quartalsberichts auf Formular 10-Q sowie anderer öffentlich zugänglicher SEC-Unterlagen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln.

The ORBS Portfolio Thesis

Eightco Holdings Inc. (OCTO), Worldâ€™s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

Cision

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