EQS-News: Eine solide bereinigte EBIT-Marge von 18,8 %, getragen von einem soliden organischen Umsatzwachstum von 7,4 %

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Eine solide bereinigte EBIT-Marge von 18,8 %, getragen von einem soliden organischen Umsatzwachstum von 7,4 %



18.09.2026 / 13:55 CET/CEST

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PARIS, 18. September 2026 /PRNewswire/ --

Virbac Headquarters, Carros, France

Das erste Halbjahr 2026 verzeichnete ein robustes Umsatzwachstum von +7,4 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 18,8 % auf CERS-Basis:

○ Das Umsatzwachstum stammt aus beiden Segmenten: : Heimtiere +10,0 % und Nutztiere +6,7 %, mit einem starken Beitrag unserer Supercharge-Plattformen (ohne Thyronorm), die nach CERS um rund +12 % zulegten

○ Solider Mengen-/Mix-Effekt von ~+5,4 %, ergänzt durch Preiserhöhungen von ~+2 % ○ Die operative Marge stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte, getrieben durch einen günstigen Mix-Effekt auf die Bruttomarge, der teilweise durch höhere operative Aufwendungen aufgrund von Phasing-Effekten zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr ausgeglichen wurde.

Der Konzernjahresüberschuss stieg um +5,9 % auf 87,1 Mio. €

Die Nettoverschuldung stieg per Juni 2026 auf 196 Mio. €, verglichen mit 173 Mio. € per Dezember 2025 – hauptsächlich bedingt durch die übliche saisonale Schwankung des Betriebskapitalbedarfs

Die Prognose für 2026 wurde am oberen Ende der Spanne bestätigt:Die starke Leistung im ersten Halbjahr versetzt uns in der Lage, das obere Ende unserer ursprünglichen Umsatzwachstumsspanne (5,5 % bis 7,5 % auf CERS-Basis) sowie eine bereinigte operative Marge von rund 17 % auf CERS-Basis anzustreben Stellungnahme von Paul Martingell, CEO

„Virbac hat ein starkes erstes Halbjahr hingelegt, das durch ein organisches Wachstum von +7,4 % und eine operative Marge von 18,8 % gekennzeichnet war. Dies zeigt die Fähigkeit unserer Teams, unser Engagement für die Tiergesundheit in greifbaren Mehrwert umzusetzen. Diese Leistung spiegelt die Skalierbarkeit unserer ‚Supercharge'-Plattformen und die nahtlose Integration von Thyronorm wider. Geleitet von unserer Strategie ‚Growing Together' 2030 sind wir voll auf Kurs, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen."

Bitte beachten Sie:Das bereinigte EBIT (vor Abschreibungen) entspricht dem „wiederkehrenden Betriebsergebnis vor Abschreibungen auf Vermögenswerte aus Akquisitionen"..

Medienkontakt: contact@virbac.com

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Cision

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