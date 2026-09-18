EQS-News: EyeROV: Indisches Deep-Tech-Startup präsentiert seine Unterwasserdrohnen vor führenden Politikern aus aller Welt

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EyeROV: Indisches Deep-Tech-Startup präsentiert seine Unterwasserdrohnen vor führenden Politikern aus aller Welt



18.09.2026 / 06:10 CET/CEST

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Von Kochi bis zum BRICS-Gipfel: EyeROV entwickelt einheimische Meerestechnologie mit globalen Ambitionen.

KOCHI, Indien, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Ein in Kochi entwickelter Unterwasserroboter stand kürzlich im Mittelpunkt einer Präsentation vor einigen der weltweit prominentesten Politiker. Hinter der Technologie steht EyeROV, ein indisches Deep-Tech-Unternehmen, das daran arbeitet, Unterwasserinspektionen und maritime Einsätze sicherer und effizienter zu gestalten.

EyeROV at the BRICS Summit Exhibition

Auf der Bharat Innovates Exposition, die vom Ministry of Education im Rahmen des BRICS-Gipels in Neu-Delhi organisiert wurde, wurde der EyeROV-Pavillon vom Premierminister von Indien, Shri Narendra Modi, dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, dem Präsidenten Chinas, Xi Jinping, dem Präsidenten des Iran, Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten Indonesiens, Prabowo Subianto, und dem Präsidenten Südafrikas, Cyril Ramaphosa, besucht.

Mitbegründer und CEO Johns T Mathai führte die ROV-Technologie (Remotely Operated Vehicle) des Unternehmens vor und erläuterte, wie Unterwasserroboter bei der Inspektion von Infrastruktur, im Verteidigungsbereich, bei der maritimen Sicherheit und in der wissenschaftlichen Forschung zum Einsatz kommen können.

Technologie für die Welt unter der Wasseroberfläche

Staudämme, Brücken, Häfen und Offshore-Anlagen sind auf Strukturen angewiesen, die unter Wasser oft schwer zugänglich und schwer zu inspizieren sind. EyeROV entwickelt Robotersysteme und intelligente Unterwasserlösungen, die Betreibern helfen, diese Umgebungen zu untersuchen, Daten zu sammeln und fundierte Entscheidungen zur Instandhaltung zu treffen.

Das Portfolio umfasst ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (ROVs), autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs), unbemannte Oberflächenfahrzeuge (USVs), spezialisierte maritime Inspektionssysteme sowie KI-gestützte Datenanalysen.

Zu diesem Austausch sagte Johns T Mathai: „Es ist eine große Ehre, dem Premierminister Narendra Modi ji und den Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf dem BRICS-Gipfel unsere einheimische Meeresrobotik-Technologie präsentieren zu dürfen. Diese Interaktion unterstreicht das immense Potenzial indischer Deep-Tech-Start-ups auf der Weltbühne, während wir weiterhin die Grenzen in den Bereichen Unterwasserrobotik, Sicherheit und Infrastrukturinspektion erweitern."

In Indien hergestellt, mit globalen Ambitionen

Für EyeROV (IROV Technologies Pvt. Ltd.) mit Hauptsitz in Kochi, Kerala, stellt die Messe einen Meilenstein in einem umfassenderen Bestreben dar: durch einheimische Technik zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Meeresrobotik zu werden und einen Beitrag zu „Make in India" zu leisten.

Während das Unternehmen seine Präsenz auf internationalen Märkten ausbaut, liegt sein Fokus weiterhin auf der Entwicklung von Technologien, die praktische Herausforderungen in den Bereichen Verteidigung, Energie, Infrastruktur, maritime Sicherheit und Meeresforschung angehen.

Weitere Informationen finden Sie unter eyerov.com.

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EyeROV at the BRICS Summit Exhibition

EyeROV at the BRICS Summit Exhibition

EyeROV Logo

Cision

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