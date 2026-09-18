EQS-News: HORNBACH eröffnet neue Märkte in Deutschland und dem europäischen Verbreitungsgebiet

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Expansion

HORNBACH eröffnet neue Märkte in Deutschland und dem europäischen Verbreitungsgebiet



18.09.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HORNBACH eröffnet neue Märkte in Deutschland und dem europäischen Verbreitungsgebiet



Bornheim (Pfalz), 18. September 2026. Die HORNBACH Baumarkt AG wird im Frühjahr 2027 sechs neue Standorte in Deutschland eröffnen. Angesichts der Insolvenz von Hellweg haben sich Chancen ergeben, um künftig für noch mehr Menschen und ihre Projekte da sein zu können. Zusammen mit weiteren geplanten Eröffnungen im europäischen Verbreitungsgebiet nähert sich HORNBACH damit der Marke von 200 DIY-Megastores in den nächsten Jahren.



Im Zuge der Verhandlungen konnten für Märkte in:

Ahrensfelde

Berlin-Köpenick

Dortmund-Kley

Essen-Borbeck

Freiberg in Sachsen

St. Augustin

Vereinbarungen zur Übernahme der Standorte getroffen werden. Eine Prüfung des Vorgangs durch das Bundeskartellamt und eine gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplans stehen derzeit noch aus. Die genannten Märkte sollen Anfang Dezember 2026 übernommen und zu HORNBACH Bau- und Gartenmärkten mit voller Projektausrichtung neu gestaltet werden. Die Neueröffnungen erfolgen im Frühjahr 2027.

Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, dazu: „Wir sind fortlaufend auf der Suche nach neuen Standorten. Angesichts der Entwicklungen in der DIY-Branche in Deutschland haben sich kurzfristig Chancen ergeben, dass wir auch hierzulande unser Marktnetz verdichten und weiter Marktanteile gewinnen können. Gleichzeitig halten wir an unseren Plänen zur Expansion in Europa weiter fest. In Graz-Liebenau haben wir am 11. September unseren 16. Bau- und Gartenmarkt in Österreich eröffnet. Ein neuer Fachmarkt für Bodenbeläge eröffnet noch in diesem Jahr in den Niederlanden. Und in Serbien laufen die Arbeiten für den Bau und die Eröffnung mehrerer neuer HORNBACH Märkte.“



Christa Theurer, Vorständin der HORNBACH Baumarkt AG, ergänzt: „Bei der Auswahl neuer Standorte achten wir auf die regionalen Gegebenheiten und die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen vor Ort. Wir sind Projektpartner Nummer 1 und gleichzeitig Preisführer mit Dauertiefpreisgarantie. Ein engagiertes und geschultes Team sorgt dafür, dass wir an jedem Standort qualifizierte Beratung, Verlässlichkeit für das jeweilige Projekt und beste Services bieten können.“

HORNBACH gehört europaweit zu den größten Betreibern von Bau- und Gartenmärkten. Stetig wachsende Marktanteile, branchenführende Flächenproduktivität und ein Umsatzwachstum deutlich über dem Schnitt in der Branche belegen die Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit des traditionsreichen Handelsunternehmens.



Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA; ISIN: DE0006083405) ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 178 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 26.000 Mitarbeitende.



Kontakte Presse und Investor Relations Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Maximilian Franz

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2071

maximilian.franz@hornbach.com



HORNBACH Holding auf LinkedIn