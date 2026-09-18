EQS-News: Lactips und SmartSolve geben eine weltweite strategische Partnerschaft für plastikfreie Verpackungen bekannt

EQS-News: SmartSolve / Schlagwort(e): Joint Venture/Vereinbarung

Lactips und SmartSolve geben eine weltweite strategische Partnerschaft für plastikfreie Verpackungen bekannt



18.09.2026 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wegweisende Verpackungsinnovationen auf zwei Kontinenten

PARIS, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Lactips, ein französischer Innovator im Bereich zu 100 % biobasierter, wasserlöslicher Naturpolymere, und SmartSolve, ein US-amerikanischer Pionier für biobasierte, wasserlösliche Verpackungen, gaben heute eine globale strategische Partnerschaft bekannt, um die Abkehr von Kunststoffverpackungen zu beschleunigen.

Die Unternehmen begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2024 und brachten PureNil™ 0 – das weltweit erste zu 100 % kunststofffreie, zersetzbare, bedruckbare und flexible Verpackungsmaterial – in weniger als zwei Jahren von der Entwicklung bis zur Serienreife. PureNil™ 0 ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, löst sich schnell in Wasser auf, ohne Mikroplastikrückstände zu hinterlassen, und wird von Kunden aus den Bereichen Kosmetik, Körperpflege sowie Lebensmittel und Getränke eingesetzt. Die Roadmap der Partnerschaft reicht über PureNil™ 0 hinaus bis hin zu künftigen Generationen biobasierter, kunststofffreier Verpackungen.

„Lactips hat uns das einzige gegeben, was dieser Branche bisher gefehlt hat: ein wirklich kunststofffreies, wasserlösliches Material, das sich im kommerziellen Maßstab bewährt. „Was als Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung begann, ist heute eine langfristige strategische Partnerschaft, und PureNil™ 0 ist der Beweis dafür, dass plastikfreie Verpackungen kein Zukunftsversprechen sind – sie sind bereits heute Realität", sagte Jonathan Jakubowski, CEO und Mitbegründer von SmartSolv.

„Die Unterzeichnung dieser Exklusivvereinbarung mit SmartSolve stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansion von Lactips dar.Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SmartSolve, und ich möchte dem Team von SmartSolve ganz herzlich für sein Vertrauen und sein Engagement danken, mit dem es die Einführung von abfallfreien, natürlichen Verpackungslösungen vorantreibt. „Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, sowohl die Praktiken der Branche als auch die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen", sagte Alexis von Tschammer, CEO von Lactip.

Über Lactips

Lactips ist ein führendes Unternehmen im Bereich der natürlichen Polymere, das plastikfreien, zu 100 % biobasierten Kunststoff entwickelt, herstellt und vertreibt, der wasserlöslich und in allen Umgebungen vollständig biologisch abbaubar ist. Das Unternehmen wurde 2014 auf der Grundlage der Forschungsarbeit von Dr. Frédéric Prochazka, Forschungsprofessor an der Université de Saint-Étienne (UMR CNRS 5223), gegründet. Lactips vollzog 2022 einen bedeutenden Wandel hin zu einem Industrieunternehmen, indem es seine erste Produktionsstätte eröffnete und Alexis von Tschammer als Geschäftsführer begrüßte. Lactips beschäftigt mittlerweile 40 Mitarbeiter. www.lactips.com

Über SmartSolve

SmartSolve entwickelt zertifizierte, biobasierte, wasserlösliche Verpackungen. Das Unternehmen ist auf wasserlösliches Papier, Etiketten und Beutel spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in einem 55.000 Quadratfuß großen Werk in Bowling Green, Ohio. SmartSolve wurde 2016 von Al Caperna und Jonathan Jakubowski gemeinsam gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von patentierten, biobasierten, wasserlöslichen flexiblen Verpackungen. www.smartsolve.com

SmartSolve Logo Zero Waste. Zero Hassle.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lactips-und-smartsolve-geben-eine-weltweite-strategische-partnerschaft-fur-plastikfreie-verpackungen-bekannt-302882996.html

18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2401518 18.09.2026 CET/CEST