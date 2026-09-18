EQS-News: LAIQON: Neue luxemburgische SICAV startet und neuer Aktienfonds aufgelegt

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LAIQON: Neue luxemburgische SICAV startet und neuer Aktienfonds aufgelegt



18.09.2026 / 09:55 CET/CEST

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LAIQON: Neue luxemburgische SICAV startet und neuer Aktienfonds aufgelegt

LAIQON SICAV integriert MainFirst-Teilfonds

LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic: High Conviction für Zukunftstrends

Hamburg, 18. September 2026

LAIQON SICAV integriert MainFirst-Teilfonds

Wie bereits in der Corporate News vom 1. Juni 2026 angekündigt, schließt der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) mit der am 12. August 2026 gegründeten LAIQON SICAV in Luxemburg die Integration der im August 2025 übernommenen MainFirst-Transaktion in die LAIQON-Gruppe ab.

Mit der SICAV-Struktur schafft die LAIQON AG eine zusätzliche Grundlage für weiteres Wachstum und treibt zugleich die Internationalisierung der Gruppe voran.

Die vier übernommenen MainFirst-Publikumsfonds, bislang Teilfonds der MainFirst SICAV, werden zum 1. Oktober 2026 im Wege der Verschmelzung auf die LAIQON SICAV überführt.

Den Verwaltungsrat der neu gegründeten LAIQON SICAV bilden Florian Jilek, Senior Fondsmanager der LAIQON Asset Management GmbH (Vorsitzender), Dr. Robin Braun, Geschäftsführer der LAIQON Asset Management GmbH sowie Head of Sales Asset Management & Group Sustainability, Dr. Lukas Hambel, Team Lead Legal (Syndikus) der LAIQON AG, sowie Jean-Michel Ermold, Board Officer, Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Ziel der LAIQON SICAV ist es, die Fonds innerhalb der LAIQON zu bündeln, die Verwaltung zu vereinheitlichen, Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu optimieren und die Anlegerbetreuung langfristig konsistent auszurichten.

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung zum 1. Oktober 2026 erfolgt zudem ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft. Die bisherige Verwaltung der übertragenden Teilfonds durch die ETHENEA Independent Investors S.A. endet und erfolgt ab diesem Zeitpunkt durch die Universal-Investment Luxembourg S.A. Die Verwahrstelle der Teilfonds bleibt unverändert die DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg.

Zugleich stärkt die Gruppe ihre Markenarchitektur und Sichtbarkeit im Markt: Das neue einheitliche Präfix „LAIQON SICAV“ ersetzt bei den Teilfonds das bisherige Präfix „MainFirst“. Zudem entfällt bei den Teilfonds LAIQON SICAV - Global Equities und LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained der bisherige Zusatz „Fund“ in der Fondsbezeichnung.

Für Anleger der bisherigen MainFirst-Teilfonds besteht aufgrund der Verschmelzung grundsätzlich kein Handlungsbedarf. Das Portfoliomanagement verbleibt beim langjährig verantwortlichen Global-Growth Equity Investment-Team. Anlageziele und Anlagepolitik, Gebührenhöhe sowie das wesentliche Risikoprofil bleiben weitgehend unverändert. Unterschiede ergeben sich lediglich hinsichtlich der angewendeten Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos. Dies hat jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gesamtrisiko bzw. Anlegerprofil des jeweiligen Teilfonds.

Teilweise ändern sich die Bezeichnungen der Anteilklassen; deren Ausschüttungs- beziehungsweise Thesaurierungspolitik bleibt jedoch bestehen.

Auch die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung nach der Verschmelzung bleibt unverändert, unterscheidet sich jedoch in ihrer Berechnungsgrundlage.

Die Anleger wurden über die entsprechenden Änderungen bereits in einer separaten Mitteilung umfassend informiert.

Die weiteren Fonds der LAIQON-Gruppe sind nicht Bestandteil der LAIQON SICAV und bleiben in ihrer bisherigen Struktur unverändert bestehen.

Künftige Fondsbezeichnungen unter der Marke LAIQON:

Bisheriger Teilfonds Aufnehmender Teilfonds MainFirst - Global Equities Fund LAIQON SICAV - Global Equities MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained MainFirst - Absolute Return Multi Asset LAIQON SICAV - Absolute Return Multi Asset MainFirst - Megatrends Asia LAIQON SICAV - Megatrends Asia Neuer Teilfonds LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic

LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic: High Conviction für Zukunftstrends

Zum 1. Oktober 2026 startet der LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic, der fünfte Teilfonds der SICAV.

Die Strategie baut auf dem bewährten Ansatz des Global-Growth Equity Investment-Teams auf, das zum 31. August 2026 rund 2,7 Mrd. EUR in Publikums- und Spezialfonds verwaltete und mit seiner globalen Aktienstrategie seit 2013 ein jährliches Alpha von rund 6 Prozent gegenüber dem MSCI World erzielte. Lead-Portfoliomanager der neuen offensiven Strategie ist Jan-Christoph Herbst.

Der Teilfonds überträgt den bewährten Bottom-up-Investmentprozess des Teams auf ein dynamischeres Rendite-Risiko-Profil und fokussiert sich auf Unternehmen mit einem potenziellen organischen Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent. Gegenüber dem LAIQON SICAV - Global Equities Unconstrained soll der Anteil dynamischer Wachstumsunternehmen deutlich höher ausfallen. Der Fonds richtet sich damit an Anleger mit erhöhter Renditeerwartung und entsprechender Risikotragfähigkeit und Verlusttoleranz.

Im Fokus stehen strukturelle Zukunftstrends wie Humanoid-Robotik, Künstliche Intelligenz und deren Infrastruktur, Technologien als Enabler der KI-Revolution sowie kritische Rohstoffe.

Der High-Conviction-Ansatz soll in einem bewusst sehr konzentrierten Portfolio aus rund 25 Titeln mit hohen aktiven Gewichtungen und hohem Tracking Error gegenüber dem MSCI World Growth Index umgesetzt werden. Damit soll sich das Portfolio klar vom Referenzindex MSCI World Growth Index durch aktives Management abgrenzen und die Grundlage für ein eigenständiges Renditepotenzial schaffen.

Anders als die etablierten Teilfonds der SICAV wird der neue Fonds gemäß Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) auf ein breiteres Anlageuniversum zugreifen, insbesondere auf junge, wachstumsstarke Geschäftsmodelle, die aufgrund ihrer frühen Entwicklungsphase noch nicht sämtliche Nachhaltigkeitsmerkmale etablierter Unternehmen aufweisen.

Dazu Jan-Christoph Herbst, Lead-Portfoliomanager der neuen Aktienfondsstrategie: „Mit dem LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic verbinden wir unseren bewährten Bottom-up-Investmentprozess mit einem konsequenten Fokus auf besonders dynamische Wachstumsunternehmen und strukturelle Zukunftsthemen. Das konzentrierte High-Conviction-Portfolio eröffnet Anlegern ein eigenständiges Renditepotenzial bei einem bewusst höheren Rendite-Risiko-Profil.“

Dr. Robin Braun, Head of Sales Asset Management & Group Sustainability, ergänzt: „Die langfristig überzeugende Wertentwicklung des Global-Growth Equity Investment-Teams stößt in unseren Vertriebsgesprächen auf hohe Resonanz und spiegelt sich in einer ausgeprägten Nachfrage wider. Mit dem LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic erweitern wir das Angebot nun um die bislang offensivste Strategie des Teams, die sich gezielt an risikoorientierte Anleger mit entsprechendem Anlagehorizont richtet.“

Vertriebsstart mit Retail-, institutionellen und Clean-Anteilklassen

Der LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic wird ab dem 1. Oktober 2026 verfügbar sein. Der Fonds wird mit Retail-, institutionellen und Clean-Anteilklassen aufgelegt.

Die konkreten Konditionen und Stammdaten sind in der nachfolgenden Produktübersicht dargestellt.

ProduktdetailsLAIQON SICAV - Global Equities Dynamic:

Merkmal R (Retail) I (Institutionell) C (Clean) WKN A42295 A42296 A42CT2 ISIN LU3283426263 LU3283426180 LU3386659380 Mindestanlagesumme 0 EUR 1.000.000 EUR 0 EUR Management Fee 1,50 % p. a. 1,00 % p. a. 0,75 % p. a. Ausschüttungspolitik thesaurierend thesaurierend thesaurierend Anlageuniversum Globale Aktien Globale Aktien Globale Aktien Benchmark MSCI World Growth Index MSCI World Growth Index MSCI World Growth Index Performance Fee 15 % der Outperformance gegenüber der Benchmark; High Watermark 15 % der Outperformance gegenüber der Benchmark; High Watermark 15 % der Outperformance gegenüber der Benchmark; High Watermark SFDR-Kategorie Artikel 6 Artikel 6 Artikel 6 Auflagedatum 1. Oktober 2026 1. Oktober 2026 1. Oktober 2026

Weitere Fondsdaten Angaben Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September Cut-off-Zeit 12:00 Uhr Fondsmanager Jan-Christoph Herbst, Frank Schwarz, Adrian Daniel, Tim Haselberger Fondsmanagement LAIQON Asset Management GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Italien und Spanien

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium-Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,60 Mrd. EUR (Stand: 31.08.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann die LAIQON-Gruppe hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

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Investor Relations: LAIQON AG, Hendrik Duncker, An der Alster 42, 20099 Hamburg

Vertrieb: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laiqon.com

Stand: Okt. 2025 / Dok.A1

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@laiqon.com Internet: https://laiqon.com ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200MMIN9EPH3GOD16 EQS News ID: 2401516

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