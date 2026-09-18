EQS-News: Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive



18.09.2026 / 10:15 CET/CEST

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Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive

Hersteller von Komponenten für Turbolader, Antriebsstrang und Elektrifizierung für die Automobilindustrie

Umsatz von rund EUR 120 Mio.

Ein weiterer Schritt im aktiven Management des Automotive & Mobility-Portfolios von Mutares

München, 18. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Cimos d.d. („Cimos“) an Mitglieder des aktuellen Managementteams von Cimos veräußert. Das Managementteam wird dabei von Investor Vero Automotive 111 d.o.o. („Vero Automotive“) unterstützt.

Cimos entwickelt und produziert Aluminium- und Eisengussteile sowie mechanisch bearbeitete Komponenten und Baugruppen für die Automobilindustrie. Das Angebot reicht von Turboladerkomponenten bis hin zu Leichtbaulösungen für Lenkung, Fahrwerk, Bremssysteme und Rohbauanwendungen. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Slowenien, Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina, beschäftigt rund 1.350 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund EUR 120 Mio.

Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2022 wurde Cimos operativ weiterentwickelt und als Teil von FerrAl United neu positioniert. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem vom Austausch von Know-how, einer koordinierten Beschaffung und dem Zugang zum internationalen Netzwerk der Automotive-Plattform von Mutares für Schmiedeteile, Gussteile sowie mechanisch bearbeitete Komponenten und Baugruppen. Auf dieser Grundlage wurden die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Cimos unter neuer Eigentümerschaft geschaffen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf von Cimos markiert einen weiteren Schritt im aktiven Management unseres Automotive & Mobility-Portfolios. Er steht zugleich für die gezielte Reduzierung unseres Engagements in diesem Segment. Wir sind dem Cimos-Team dankbar für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter einem Management, das es bestens kennt, in guten Händen ist. Wir wünschen allen bei Cimos weiterhin viel Erfolg in diesem neuen Kapitel.“





Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.





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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64 EQS News ID: 2398156

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