EQS-News: NORMA Group schließt zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Rückkaufvolumen von rund 208 Millionen Euro erfolgreich ab

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Aktienrückkauf

NORMA Group schließt zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Rückkaufvolumen von rund 208 Millionen Euro erfolgreich ab



18.09.2026 / 08:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NORMA Group schließt zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Rückkaufvolumen von rund 208 Millionen Euro erfolgreich ab

Aktienrückkaufangebot mit einem angekündigten Volumen von rund 208 Mio. Euro vollständig ausgeschöpft

NORMA Group erwirbt 9.306.113 eigene Aktien; dies entspricht rund 29,21 Prozent des derzeitigen Grundkapitals

Erworbene Aktien werden entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung eingezogen

Kapitalrückführung von bis zu 260 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts abgeschlossen

Strategie-Update am 19. Oktober 2026 mit Mittelfristplanung und künftiger Kapitalallokation

Maintal, 18. September 2026 – Die NORMA Group SE hat ihr zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich beendet. Das den Aktionären unterbreitete Angebot umfasste den Rückerwerb von bis zu 9.306.487 Stück NORMA Group SE Aktien zum Preis von je 22,35 Euro pro Aktie und einem daraus resultierenden maximalen Angebotsvolumen in Höhe von rund 208 Mio. Euro. Bis zum Ablauf der Annahmefrist am 15. September 2026 um 23:59 Uhr MESZ wurden der Gesellschaft insgesamt 19.558.706 Aktien wirksam angedient. Das Aktienrückkaufangebot stieß damit auf eine große Nachfrage seitens der Aktionäre und war deutlich überzeichnet.

Unter Verwendung von Andienungsrechten wurden der Gesellschaft bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 8.675.388 Aktien mit der entsprechenden Zahl von Andienungsrechten wirksam angedient. Für die nach der Angebotsunterlage weiter vorgesehene Schlussverteilung, für die keine Andienungsrechte mehr erforderlich waren, standen der Gesellschaft damit insgesamt nur noch 631.099 Aktien zum Rückerwerb zur Verfügung. Im Rahmen dieser Schlussverteilung wurden von den Aktionären weitere 10.883.318 Aktien wirksam angedient. Diese war damit ca. 17-fach überzeichnet. Da die Anzahl der zusätzlich angedienten Aktien die noch verfügbare Anzahl der von der Gesellschaft zu erwerbenden Aktien überstieg, können die entsprechenden Annahmeerklärungen im Rahmen der Schlussverteilung nur anteilig berücksichtigt werden. Die Zuteilungsquote für die Schlussverteilung beträgt 0,057987739. Insgesamt erwirbt die NORMA Group SE damit 9.306.113 eigene Aktien. Dies entspricht rund 29,21 Prozent des derzeitigen Grundkapitals (32,45 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Aktien ohne eigene Aktien). Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf rund 208 Mio. Euro.

Der Kaufpreis für die angedienten und berücksichtigten Aktien wird voraussichtlich bis zum 24. September 2026 Zug um Zug gegen Ausbuchung der angedienten und berücksichtigten Aktien aus den jeweiligen Wertpapierdepots der Aktionäre der NORMA Group SE erfolgen. Aktien, die bei der Zuteilung im Rahmen der Schlussverteilung nicht berücksichtigt werden konnten, werden in die ursprüngliche ISIN DE000A1H8BV3 zurückgebucht.

Die im Rahmen des Angebots erworbenen Aktien werden entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2026 nach Abschluss der Transaktion eingezogen. Dadurch wird das Grundkapital der Gesellschaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag herabgesetzt. Damit steigt der Anteil der verbleibenden Aktien an den zukünftigen Gewinnen der Gesellschaft.

Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger: „Mit dem Abschluss des zweiten Aktienrückkaufangebots haben wir die angekündigte Kapitalrückführung von insgesamt rund 260 Mio. Euro aus dem Verkauf unseres Wassermanagement-Geschäfts an unsere Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Damit haben wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar am Erfolg dieser Transaktion beteiligt und zugleich finanzielle Stärke mit klarer strategischer Disziplin verbunden. Dieser Schritt schafft zusätzliche Klarheit für die nächste Phase unserer Transformation: Wir richten die NORMA Group konsequent auf profitables Wachstum, operative Exzellenz und eine wertorientierte Kapitalallokation aus. Unser Ziel ist es, NewNORMA zu einem fokussierten, leistungsstarken Industrial Powerhouse für Verbindungstechnik weiterzuentwickeln. Beim Strategie-Update am 19. Oktober 2026 werden wir darlegen, wie wir unsere strategischen Prioritäten in messbare Fortschritte übersetzen, welche Mittelfristziele wir verfolgen und nach welchen Grundsätzen wir Kapital künftig einsetzen wollen, um nachhaltigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.“

Die vollständige Angebotsunterlage der Gesellschaft sowie weitere Informationen sind auf der Website der NORMA Group verfügbar. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform.

Presse- und Investorenkontakt

Pia-Maria Görner

Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

E-Mail: pia-maria.goerner@normagroup.com

Tel.: +49 177 308 54 02

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Die innovativen Verbindungslösungen kommen in Fahrzeugen mit konventionellen und alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und Infrastruktursystemen, im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie, in der Landwirtschaft sowie in Haushaltsgeräten und Gebäuden zum Einsatz. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der NORMA Group SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweise für NORMA Group-Aktionäre in den Vereinigten Staaten

Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US Gesellschaften vergleichbar.

US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Exchange Act“) unterliegt und weder Berichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist.

Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation 14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt.

Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen Berater einholen.

Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang steht.

Die mit dem Aktienrückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der “US Securities Act”) registriert und werden auch nicht registriert werden; sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten Staaten wird nicht erfolgen. NORMA Group-Aktionäre (unabhängig davon, ob es sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US Securities Act) von NORMA Group sind, unterliegen bestimmten US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Andienungsrechte.

18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46 EQS News ID: 2401224

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401224 18.09.2026 CET/CEST