EQS-News: NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr
EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr
18.09.2026 / 14:50 CET/CEST
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NZWL begibt neue 9,875% Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.September 2026, um 17 Uhr
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Leipzig, 18. September 2026 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, begibt eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0). Das Wertpapier wird über die fünfjährige Laufzeit mit 9,875 % p. a. verzinst und hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.
Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können die neue Anleihe parallel vom 23. September bis 22. Oktober 2026 um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Zusätzlich ist vom 1. Oktober bis zum 27. Oktober 2026 um 12 Uhr eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank AG, als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.
Der Nettoemissionserlös soll die Finanzkraft von NZWL stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität finanzieren.
Am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr informiert das Management von NZWL in einem Webcast ausführlich über das Unternehmen und die neue Anleihe 2026/2031. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.
Eckdaten der Anleihe 2026/2031
|Emittentin
|Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
|Emissionsvolumen
|Bis zu 15 Mio. Euro
|ISIN / WKN
|DE000A5GS6J0 / A5GS6J
|Kupon
|9,875 % p.a.
|Ausgabepreis
|100 %
|Stückelung
|1.000 Euro
|Umtauschprämie
|20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
|Umtauschfrist
|23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
|Zeichnungsfrist
|23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
|Valuta
|29. Oktober 2026
|Laufzeit
|5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
|Zinszahlung
|Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
|Rückzahlungstermin
|29. Oktober 2031
|Rückzahlungspreis
|100 %
|Status
|Nicht nachrangig, nicht besichert
|Sonderkündigungsrechte der Emittentin
|Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
|Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
|Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
|Anwendbares Recht
|Deutsches Recht
|Prospekt
|Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
|Börsensegment
|Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
|Financial Advisor
|Lewisfield Deutschland GmbH
|Bookrunner
|Quirin Privatbank AG
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: +49 (0)211 17804720
E-Mail: linh.chung@ir4value.de
18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
|Ostende 5
|04288 Leipzig
|Deutschland
|Telefon:
|+49 34297 85 202
|Fax:
|+49 34297 85 302
|E-Mail:
|gf.sekretariat@nzwl.de
|Internet:
|www.nzwl.de
|ISIN:
|DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0
|WKN:
|A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900W3LYB3HMJ1FV68
|EQS News ID:
|2401636
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