EQS-News: NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr

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NZWL begibt neue 9,875 % Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr



18.09.2026 / 14:50 CET/CEST

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NZWL begibt neue 9,875% Anleihe 2026/2031 – Webcast zur Emission am Mittwoch, 30.September 2026, um 17 Uhr

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Leipzig, 18. September 2026 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, begibt eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0). Das Wertpapier wird über die fünfjährige Laufzeit mit 9,875 % p. a. verzinst und hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.

Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 um 18 Uhr im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können die neue Anleihe parallel vom 23. September bis 22. Oktober 2026 um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir zeichnen. Zusätzlich ist vom 1. Oktober bis zum 27. Oktober 2026 um 12 Uhr eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank AG, als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der Nettoemissionserlös soll die Finanzkraft von NZWL stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum sowie neue Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität finanzieren.

Am Mittwoch, 30. September 2026, um 17 Uhr informiert das Management von NZWL in einem Webcast ausführlich über das Unternehmen und die neue Anleihe 2026/2031. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.

Eckdaten der Anleihe 2026/2031

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A5GS6J0 / A5GS6J Kupon 9,875 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027 Umtauschfrist 23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir Valuta 29. Oktober 2026 Laufzeit 5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027) Rückzahlungstermin 29. Oktober 2031 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

Tel.: +49 (0)211 17804720

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0 WKN: A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900W3LYB3HMJ1FV68 EQS News ID: 2401636

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