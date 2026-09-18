Brüssel/Frankfurt, ⁠18. Sep (Reuters) - Die EU-Kommission will die Mindestpreise für Importe von Elektrostahl deutlich anheben und damit ‌die heimischen Unternehmen unterstützen. Es würden außerdem Importquoten eingeführt, teilte die ⁠Kommission ⁠am Freitag mit. Innerhalb dieser werde der Preis auf 2800 bis 3400 Euro pro Tonne festgelegt, für Mengen ‌außerhalb der Quote auf ‌3500 Euro. Profitieren könnten davon der deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel ⁠Europe (TKSE) und der polnische Produzent ‌Stalprodukt. Elektrostahl wird ⁠unter anderem bei Windkraftanlagen und Stromnetzen verwendet. Die Hersteller in Europa kämpfen seit Jahren ‌mit ⁠der Billigkonkurrenz aus Fernost, ⁠insbesondere aus China.

(Bericht von Philip Blenkinsop, Christoph Steitz, bearbeitet von Tom Käckenhoff und Scot W. Stevenson, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)