F-16 Kampfjet stürzt bei Übung in den USA ab

dpa-AFX · Uhr
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DETROIT (dpa-AFX) - Ein F-16 Kampfjet des US-Militärs ist Medienberichten zufolge bei einem Trainingsflug in den USA abgestürzt. Die Maschine stürzte in einem ländlichen Gebiet im US-Bundesstaat Michigan bei einer routinemäßigen Übung ab, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Nationalgarde in Texas berichteten. Der Pilot konnte sich demnach mit einem Schleudersitz aus der Maschine retten. Warum der Kampfjet abstürzte, blieb unklar. Das Flugzeug brannte nach dem Absturz. Laut der Militärzeitung "Stars and Stripes" ist die texanische Einheit derzeit in Michigan, um an einer jährlichen Übung teilzunehmen./rin/DP/zb

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