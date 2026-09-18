Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Actia GroupBericht 2. Quartal 2026
CENTURY ENTERTAINMENT INTL.Bericht Geschäftsjahr 2026
COSEL CO. LTDBericht 1. Quartal 2027
DXS INTL PLC LS -,0033Bericht Geschäftsjahr 2026
EllaktorBericht 2. Quartal 2026
LENA LIGHTING S.A. ZY-,05Bericht 2. Quartal 2026
London SecurityBericht 2. Quartal 2026
Norwegian Block ExchangeBericht 2. Quartal 2026
Nürnberger Beteiligungs AGBericht 2. Quartal 2026
Ops RetailBericht 2. Quartal 2026
OptionBericht 2. Quartal 2026
WolfordBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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COSEL CO. LTD
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Actia Group
DXS INTL PLC LS -,0033
CENTURY ENTERTAINMENT INTL.
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