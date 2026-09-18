Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Actia Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|CENTURY ENTERTAINMENT INTL.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|COSEL CO. LTD
|Bericht 1. Quartal 2027
|DXS INTL PLC LS -,0033
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Ellaktor
|Bericht 2. Quartal 2026
|LENA LIGHTING S.A. ZY-,05
|Bericht 2. Quartal 2026
|London Security
|Bericht 2. Quartal 2026
|Norwegian Block Exchange
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nürnberger Beteiligungs AG
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ops Retail
|Bericht 2. Quartal 2026
|Option
|Bericht 2. Quartal 2026
|Wolford
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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