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Pandemie-Rekord beinahe erreicht

Frachtraten von China in die USA steigen wegen Iran-Kriegs rasant

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Robert Mandel/Shutterstock.com
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Die Kosten für den Transport von Seefracht zwischen China und der US-Ostküste sind infolge des Iran-Kriegs rasant gestiegen. Die Preise für kurzfristige Buchungen auf dieser Route erreichten 10.948 Dollar pro 40-Fuß-Container, wie am Donnerstag aus Daten der Preisplattform Xeneta hervorging.

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