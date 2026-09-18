Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
dpa-AFX · Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Der frühere Easyjet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns Tui führen. Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium kandidieren, teilte Tui am Freitag in Hannover mit. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten einstimmig für die Nominierung von Lundgren als Nachfolger gestimmt, hieß es weiter.
Der heute 59-jährige Lundgren hatte bis 2015 viele Jahre für Tui gearbeitet. 2017 übernahm er die Führung von Easyjet und leitete die britische Billigfluggesellschaft bis Ende 2024. Seit 2025 gehört er dem Aufsichtsrat von Tui an./stw/stk
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