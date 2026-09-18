Fünf EU-Regierungschefs lehnen gemeinsame Schuldenaufnahme für EU-Haushalt ab

Berlin, 18. ⁠Sep (Reuters) - Fünf europäische EU-Regierungschefs lehnen in der Debatte um den nächsten EU-Finanzrahmen (MFR) gemeinschaftliche Schulden ab. "Eine gemeinsame Kreditaufnahme kann keine Lösung sein: Die während der Pandemie aufgenommenen Schulden werden den nächsten MFR bereits mit fast ‌170 Milliarden Euro belasten", schreibt Kanzler Friedrich Merz zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Dänemark, Österreich, Finnland und den Niederlanden ⁠für "Politico". Sie ⁠warnen vor den großen Zinsbelastungen, die unabhängig davon geleistet werden müssten, wann der Kredit selbst zurückgezahlt wird. Die fünf Regierungschefs sprechen sich auch gegen eine Verschiebung der Rückzahlung ab. Hintergrund ist, dass das Vertrauen in die Verlässlichkeit der EU nicht leiden soll.

Die fünf ‌Länder gehören zu den Nettozahlern in der ‌EU und dringen in den Verhandlungen der EU-27 auf eine deutliche Kürzung der EU-Kommissionsvorschläge für den neuen siebenjährigen Finanzrahmen ab 2028. "Fast jeder EU-Mitgliedstaat unternimmt ⁠schmerzhafte Anstrengungen, um seine öffentlichen Finanzen zu konsolidieren", betonen sie vor ‌allem in Richtung EU-Partner, die hohe ⁠Haushaltsdefizite haben. Dazu zählt etwa Frankreich. "Diejenigen, die dies nicht tun, sollten uns sogar noch mehr Sorgen bereiten", mahnen sie. Ohne solide öffentliche Finanzen werde es keine europäische Souveränität geben.

Die ‌Position der Nettozahler - also der ⁠Länder, die mehr Geld nach Brüssel ⁠überweisen, als sie durch Programme zurückbekommen - ist relevant, weil der neue EU-Finanzrahmen einstimmig beschlossen werden muss.

Merz und seine Kollegen fordern zudem eine Neujustierung des EU-Haushalts. "In einer Welt mit realen Haushaltszwängen kann Europa neue Prioritäten nicht finanzieren, indem es sie einfach zu den alten hinzufügt", warnen sie und fordern eine Ausrichtung der Ausgaben für strategisch wichtige Themen wie etwa Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)