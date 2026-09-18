Gastgewerbe: Mehr Geld in der Kasse - aber inflationsbereinigt sinkt der Umsatz

Berlin, 18. ⁠Sep (Reuters) - Das deutsche Gastgewerbe ist mit einem leichten Umsatzplus ins zweite Halbjahr gestartet. Die Erlöse in Restaurants, Kneipen und Hotels stiegen im Juli inflationsbereinigt (real) um 1,5 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag ‌mitteilte. Nominal gab es ein Plus von 1,3 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2025 zeigt sich, wie sehr die Preise in der ⁠Branche gestiegen ⁠sind. Denn während die Betriebe zwar 3,0 Prozent mehr in der Kasse hatten als vor einem Jahr, sank der Umsatz bereinigt um gestiegene Preise real um 4,0 Prozent. Die Branche moniert seit längerem anziehende Kosten bei Energie, Löhnen, Lebensmitteln und Getränken.

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen ‌verzeichneten im Juli gegenüber Juni einen Umsatzzuwachs ‌von real 1,4 Prozent. Zum Vorjahresmonat gab es ein Minus von inflationsbereinigt 2,0 Prozent, in nominaler Rechnung hingegen ein Plus von 2,9 Prozent. In ⁠der Gastronomie stieg der Umsatz von Juni auf Juli real um 1,6 ‌Prozent. Im Vergleich zum Juli 2025 ⁠sank der Umsatz in dieser Rechnung um 4,7 Prozent, wohingegen er nominal um 3,1 Prozent stieg.

Die Branche hatte zum Jahresanfang davon profitiert, dass die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Speisen von ‌19 auf sieben Prozent gesenkt hat. ⁠Ziel war es, die von ⁠der Corona-Krise gebeutelte Branche zu unterstützen. Die vier Milliarden Euro schwere Steuersenkung für die Gastronomie hat der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zufolge ihr Ziel jedoch verfehlt. Obwohl die Bundesregierung damit auch die Gäste entlasten wollte, wurde einer NGG-Studie zufolge nur rund ein Prozent von mehr als 180.000 untersuchten Gerichten günstiger. Der Deutsche Hotellerie- und Gastronomieverband (Dehoga) hingegen betonte, die Einführung der sieben Prozent sei "kein staatliches Preissenkungsprogramm" gewesen.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)