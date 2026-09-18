GFT Technologies - Befreiungsschlag!

Vier Jahre lang war die GFT-Aktie in einem stabilen Abwärtstrendkanal gefangen, ehe im Sommer endgültig der Ausbruch gelang. Auf der Indikatorenseite geht dieser Befreiungsschlag mit neuen Einstiegssignalen seitens des MACD und des Aroon einher. Ersterer hatte zuvor bereits eine Bodenbildung ausgeprägt. Auch die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompass“ weist für die GFT-Aktie inzwischen wieder einen idealtypischen Aufwärtstrend aus. Charttechnisch kommt mit dem Sprung über das Januarhoch (21,40 EUR) der Abschluss einer klassischen „V-Umkehr“ dazu. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs lässt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 29 EUR ableiten. Danach warten die nächsten Barrieren bei rund 33 EUR. Auf diesem Niveau hat der Titel neben dem alten Rekordhoch vom Dezember 2015 diverse weitere Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Um die aktuell gute Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, den Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 23,34 EUR) nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stopp auf dieser Basis gewährleistet ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

GFT Technologies (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart GFT Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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