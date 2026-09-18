von
ING Groep N.V.

Heute: Großer Verfallstermin!

ING Markets · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Hier Morning Mail abonnieren

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 17.09.2026
Dax knüpft an Vortagesplus an - Übernahmefantasie bei Qiagengestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax knüpft an Vortagesplus an - Übernahmefantasie bei Qiagen
Börse am Morgen 17.09.2026
Dax klar erholt – Kursdebakel bei Bilfingergestern, 07:59 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Vorbörse 18.09.2026
Dax im Minus erwartet - Ölpreise geben leicht nachheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax im Minus erwartet - Ölpreise geben leicht nach
Plus
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Vorbörse 17.09.2026
Dax dürfte nach Fed-Zinsentscheid höher startengestern, 05:47 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Plus
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot16. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen