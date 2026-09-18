Indische Lebensmittelbehörde geht rechtlich gegen Nestle vor

(Reuters) - Die indische Lebensmittelsicherheitsbehörde FSSAI hat rechtliche Schritte gegen Nestle India eingeleitet. Dem Nahrungsmittelkonzern werden Verstöße bei Produktangaben und Qualitätsstandards von Säuglingsnahrung vorgeworfen, ‌wie die Behörde in einem Beitrag in den sozialen Medien mitteilte. Die Aktie von Nestle ⁠India ⁠gab nach der Ankündigung um 2,5 Prozent nach. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

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