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Aktie gibt nach

Indische Lebensmittelbehörde geht rechtlich gegen Nestle vor

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Indiens Lebensmittelbehörde geht juristisch gegen Nestle vor. Grund sind Verstöße gegen Vermarktungs- und Qualitätsvorschriften bei Säuglingsnahrung.

Quelle: rafapress/Shutterstock.com
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(Reuters) - Die indische Lebensmittelsicherheitsbehörde FSSAI hat rechtliche Schritte gegen Nestle India eingeleitet. Dem Nahrungsmittelkonzern werden Verstöße bei Produktangaben und Qualitätsstandards von Säuglingsnahrung vorgeworfen, ‌wie die Behörde in einem Beitrag in den sozialen Medien mitteilte. Die Aktie von Nestle ⁠India ⁠gab nach der Ankündigung um 2,5 Prozent nach. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

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