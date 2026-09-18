Märkte heute

Infineon mit Upgrade, Coreweave braucht Milliarden, Nvidia verdoppelt Chips

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Thema: KI

Börsenprofi Martin Goersch blickt heute auf folgende Werte: Renk, Infineon, Novo Nordisk, Applied Digital, Fluence Energy, Amazon, TSMC, Tower Semiconductor, Coreweave und Nvidia.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Infineon: Upgrade nach der Korrektur

Oddo BHF wird optimistischer für den deutschen Chiphersteller. Warum ausgerechnet jetzt die Einstufung angehoben wird und weshalb 2027 für die Infineon-Aktie zunehmend in den Mittelpunkt rückt.

Coreweave: Wachstum braucht Kapital

Die KI-Nachfrage bleibt enorm, gleichzeitig plant Coreweave eine milliardenschwere Finanzierung. Was Anleger über Wandelanleihen, mögliche Verwässerung und die hohe Verschuldung wissen sollten.

Nvidia: Doppelte Chipmenge voraus?

Nvidia-Chef Jensen Huang stellt für 2027 deutlich höhere Stückzahlen in Aussicht. Doch was bedeutet das tatsächlich für Umsatz, Margen und die Erwartungen an den größten Gewinner des KI-Booms?

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