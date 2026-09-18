Infineon mit Upgrade, Coreweave braucht Milliarden, Nvidia verdoppelt Chips

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Infineon: Upgrade nach der Korrektur
Oddo BHF wird optimistischer für den deutschen Chiphersteller. Warum ausgerechnet jetzt die Einstufung angehoben wird und weshalb 2027 für die Infineon-Aktie zunehmend in den Mittelpunkt rückt.
Coreweave: Wachstum braucht Kapital
Die KI-Nachfrage bleibt enorm, gleichzeitig plant Coreweave eine milliardenschwere Finanzierung. Was Anleger über Wandelanleihen, mögliche Verwässerung und die hohe Verschuldung wissen sollten.
Nvidia: Doppelte Chipmenge voraus?
Nvidia-Chef Jensen Huang stellt für 2027 deutlich höhere Stückzahlen in Aussicht. Doch was bedeutet das tatsächlich für Umsatz, Margen und die Erwartungen an den größten Gewinner des KI-Booms?
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