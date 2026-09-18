IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed meldet Rekordumsätze im Juli und starke Ergebnisse im August, wobei der Umsatz im Jahr bis dato bereits über dem Umsatz im Gesamtjahr 2025 liegt

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed meldet Rekordumsätze im Juli und starke Ergebnisse im August, wobei der Umsatz im Jahr bis dato bereits über dem Umsatz im Gesamtjahr 2025 liegt

Das Unternehmen meldet einen Umsatz von 522.000 US$ im Juli, 403.000 US$ im August und 2,07 Millionen US$ in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 und übertrifft damit den Gesamtumsatz von 1,8 Millionen US$ für das Jahr 2025.

Toronto, ON / 18. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, einen Zwischenbericht über seine jüngste Geschäftsentwicklung vorzulegen.

Laut Angaben des Unternehmens erreichten die Umsätze im Juli 2026 rund 522 000 US$, was den höchsten monatlichen Umsatz in der Geschichte von TempraMed darstellt. Der Umsatz im August 2026 belief sich auf rund 403.000 US$ und stellte damit das bislang zweithöchste Monatsumsatzergebnis des Unternehmens dar.

Als Ergebnis dieser Performance erwartet das Management, dass die Umsätze im dritten Quartal 2026 deutlich höher sein werden als im dritten Quartal 2025, was die anhaltende geschäftliche Dynamik in TempraMeds wachsendem Portfolio an Produkten zum Temperaturschutz von Medikamenten und den Ausbau der Vertriebskanäle widerspiegelt.

Für den am 31. August 2026 endenden Achtmonatszeitraum erzielte TempraMed einen Umsatz von rund 2,07 Millionen US$ und übertraf damit bereits den Gesamtumsatz des Unternehmens im gesamten Geschäftsjahr 2025 von rund 1,8 Millionen US$.

Wir freuen uns, diese Umsatzergebnisse der letzten Monate präsentieren zu können, da sie ein deutliches Wachstum und eine zunehmende Akzeptanz im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 belegen. Da unsere nächste Finanzveröffentlichung voraussichtlich erst im November erfolgen wird, halten wir es für wichtig, dem Markt einen Einblick in unsere jüngste Umsatzentwicklung zu geben. Der Juli war ein Rekordmonat für TempraMed, der August war unser bisher zweitumsatzstärkster Monat, und unser Umsatz seit Jahresbeginn hat bereits den Gesamtumsatz des gesamten Vorjahres übertroffen, so Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed.

Diese Ergebnisse spiegeln die wachsende Marktnachfrage nach unseren Produkten sowie die ersten Auswirkungen unserer Strategie wider, über den Direktverkauf an Verbraucher hinaus in die Vertriebskanäle für institutionelle Kunden, Apotheken, Großhändler und das Gesundheitswesen zu expandieren, fügte Nagar hinzu. Obwohl wir uns weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung konzentrieren, zeigt die jüngste Sales Performance, dass TempraMed eine neue kommerzielle Skalierung eintritt.

TempraMed ist der Ansicht, dass das Wachstum des Unternehmens durch mehrere wichtige Faktoren gestützt wird, darunter ein gesteigertes Bewusstsein für die Auswirkungen von Temperatureinflüssen auf Medikamente, die zunehmende Verbreitung temperaturempfindlicher injizierbarer Therapeutika wie Insulin und GLP-1-Medikamente, die wachsende Produktverfügbarkeit über Kanäle im Gesundheitswesen und in Apotheken sowie die fortgesetzte Umstellung des Unternehmens auf ein stärker diversifiziertes B2B- und institutionelles Geschäftsmodell.

Das Management geht davon aus, dass diese Trends weiterhin wichtige Triebkräfte für das langfristige Wachstum von TempraMed bleiben werden, da das Unternehmen seinen Zugang zu seinem Produktportfolio in Nordamerika, Israel, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und anderen Zielmärkten weiter ausbaut.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung im Dauerbetrieb arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

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Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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