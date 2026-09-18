Italienischer Eurofighter in Saudi-Arabien beschädigt

dpa-AFX · Uhr
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ROM (dpa-AFX) - Bei Luftangriffen auf einen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien ist am Boden ein Kampfflugzeug der italienischen Armee schwer beschädigt worden. Der Eurofighter vom Typ F-2000 war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Rom innerhalb des saudischen Stützpunkts Ta'if in einem abgelegenen Bereich abgestellt. Verletzt worden sei niemand. "Es gibt keine weiteren Schäden an Fahrzeugen oder Infrastruktur, die von unserem Personal genutzt werden", berichtete Verteidigungsminister Guido Crosetto.

Die Luftangriffe, von denen auch ein weiterer Stützpunkt und eine Ölanlage betroffen waren, gehen auf das Konto der Huthi-Miliz im Nachbarland Jemen. Saudi-Arabiens Luftwaffe fliegt aktuell Kampfeinsätze auf Ziele im Jemen, um die dortige Regierung im Kampf gegen die schiitische Miliz zu unterstützen. In einer Blitzoffensive hatten die Huthis vergangene Woche die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht. Italien beteiligt sich in der Region an verschiedenen internationalen Einsätzen./cs/DP/stw

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