Japans Leitzins auf höchsten Stand seit 31 Jahren - Legt BoJ bald nach?

Tokio, 18. Sep (Reuters) - ⁠Japans Zentralbank hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 31 Jahren angehoben und könnte noch dieses Jahr nachlegen. Der geldpolitische Schlüsselsatz stieg um einen Viertelpunkt auf 1,25 Prozent, wie die Bank of Japan (BoJ) am Freitag in Tokio mitteilte. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die Währungshüter wollen ‌mit der ersten Erhöhung seit drei Monaten das Risiko eindämmen, dass die Teuerungsrate das Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent übersteigt. BoJ-Chef Kazuo Ueda wollte nicht ausschließen, dass es mit den ⁠Zinsen schon ⁠bald weiter nach oben gehen könnte.

"Ob wir zu starken oder aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen greifen würden, hängt davon ab, ob Japan mit sehr großen Inflationsrisiken konfrontiert ist oder ob die Teuerung unser Ziel deutlich überschreitet", erläuterte der Zentralbankchef. Die Kerninflation lag im August stabil in der Nähe der Zielmarke von zwei Prozent. "Und das soll auch so bleiben", betonte Ueda. Deshalb wolle die BoJ "proaktiv" handeln: "Auf diese Weise ‌können wir vermeiden, gezwungen zu sein, die Zinsen drastisch anzuheben ‌und damit unbeabsichtigte wirtschaftliche Folgen zu verursachen."

Mit der jüngsten Anhebung ist der Leitzins auf einem neutralen geldpolitischen Niveau angesiedelt, das die Wirtschaft weder bremst noch anschiebt. Dabei dürfte es noch Luft nach oben für weitere ⁠Erhöhungen geben, da dieser für die Konjunkturentwicklung unbedenkliche Bereich auf bis zu 2,5 Prozent geschätzt wird. ‌Experten erwarten, dass bis Mitte 2027 ein Leitzinsniveau ⁠von 1,75 Prozent erreicht sein wird.

"ANGST VOR DEFLATION AD ACTA GELEGT"

"Ueda verwies auf einen regelrechten Regimewechsel", betont NordLB-Analyst Tobias Basse. Die Notenbank müsse ihre geldpolitische Strategie an das neue Umfeld anpassen. Der Kampf gegen die Inflation rücke damit klar in den Fokus. "Folglich hat ‌der Notenbankchef die fast schon berüchtigte japanische Angst vor ⁠der Deflation nun endgültig zu den Akten ⁠gelegt." Das Fernostland war lange Zeit in einer Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen gefangen, ist mittlerweile aber wie andere Währungsräume auch mit steigenden Preisen konfrontiert - insbesondere mit höheren Energiekosten infolge des Iran-Krieges.

Die BoJ reagiert mit der Straffung zudem auf das internationale Umfeld. Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins am Mittwoch erhöht. Analysten zufolge setzt dies die japanischen Währungshüter unter Druck, Schritt zu halten. Eine wachsende Zinskluft zwischen den USA und Japan könnte den Yen schwächen. Dies würde die Importkosten in die Höhe treiben und die Inflation weiter anheizen.

(Bericht von ⁠Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama und Hina Suzuki, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)