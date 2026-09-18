PlusKrieg im Nahen Osten
JP Morgan: Ölmarkt wegen Iran-Krieg nicht mehr prognostizierbar
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Sechs Monate nach Eskalation im Nahen Osten klettert der Ölpreis über 100 Dollar, während Diesel in den USA Rekordhochs erreicht. Trotz massiver Förderausfälle von zehn Millionen Barrel täglich verhindert eine weltweit einbrechende Nachfrage bislang stärkere Preissprünge – Analysten warnen jedoch vor schmelzenden Lagerbeständen.
(Reuters) - Die US-Großbank JP Morgan hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges keine klare Prognose mehr für die Ölmärkte. "Wir wissen einfach nicht, wie wir den Ausgang modellieren sollen", schrieben die Analysten der Bank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.
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