JP Morgan: Ölmarkt wegen Iran-Krieg nicht mehr prognostizierbar

(Reuters) - Die US-Großbank JP Morgan hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges keine klare Prognose mehr für die Ölmärkte. "Wir wissen einfach nicht, wie wir den Ausgang modellieren ‌sollen", schrieben die Analysten der Bank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.

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