Ist bei KI-Aktien erstmal ein Deckel drauf, was Kursgewinne angeht?

Jede Übertreibung bedarf einer Korrektur. Das ist ein ehernes Börsengesetz. Auf die Feinheiten kommt es an: Wenn Nvidia zehn Prozent korrigiert, wäre dies völlig normal. Doch das sind zusammen gleich 500 Milliarden Dollar Marktwert, die verbrannt wären.

Das ist es so viel, wie die beiden wertvollsten Tech-Unternehmen aus dem Dax, SAP und Siemens, zusammen auf die Waage bringen. Ausschlaggebend für die genannte Zehn-Prozent-Korrektur wäre nur ein kleiner Teil aller Aktien von Nvidia, die regelmäßig gehandelt werden. Gemessen an den Tagesumsätzen reden wir über weniger als zwei Prozent.

Was also in diesem kleinen Markt täglich läuft, schlägt voll auf den Gesamtwert durch. Korrekturen sind daher Schönheitskorrekturen im Trend, aber für jeden Aktionär, der engagiert ist, ein wichtiges Thema.

Wird Gold angesichts steigender Zinsen weiter fallen?

Die Erholung des Goldpreises nach der Korrektur von knapp 5.600 auf 4.000 Dollar die Unze läuft angemessen im bekannten Volumenverhältnis der tatsächlichen Verhältnisse im Goldmarkt. Maßgeblich dafür ist: Die jährliche Goldförderung lässt sich relativ gut abschätzen. (Gold Council, London).

Gleiches gilt für die Nachfrage der Notenbanken und der Schmuckindustrie. Spekulativ schwierig ist die Einordnung der internationalen Goldspekulation per Termin beziehungsweise ETFs. Darin stecken Überraschungen, wie der Goldrausch der deutschen Anleger 2025 gezeigt hat. Wer gibt dafür den Anstoß? Der langfristige Trend für Gold geht unabhängig davon weiter als 5.600 Dollar die Unze als bisheriger Rekord.

Womit sichern Sie Ihr Depot gegen die wieder anziehende Inflation?

Eine vollständige Absicherung eines Aktiendepots gegen eine anziehende Inflation gibt es nicht. Sogenannte Inflationsgewinner gibt es in einzelnen Branchen als Sonderfall. Der Denkansatz ist daher nur bedingt richtig.

Im Zuge einer angemessenen Inflation kommt es darauf an, wie Firmen oder Branchen insgesamt von einer Inflation profitieren, sei es über die Preise ihrer Produkte und damit über den Gewinn, aber nur ganz selten dauerhaft. Inflation ist deshalb grundsätzlich eine Bremse für überdurchschnittliche Erträge. Kurzfristige Absicherungen sind richtig, wenn besondere Nervosität im Markt entsteht.