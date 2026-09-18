KI-Rally on Fire | Leicht Entspannung bei Öl und Renditen

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Wir starten uneinheitlich in den Tag. Rückenwind liefern fallende Ölpreise und etwas niedrigere Renditen: Brent notiert bei rund 103 US-Dollar, die zehnjährige US-Staatsanleihe knapp unter fünf Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgt Japan: Die Bank of Japan erhöht den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent, das schnellste Straffungstempo seit Jahrzehnten. Überraschend schwächt sich der Yen danach trotzdem ab. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung konstruktiv. Evercore hebt das Kursziel für Apple auf 380 US-Dollar und erwartet einen stärkeren iPhone-Zyklus sowie deutlich höhere Durchschnittspreise. Auch Salesforce erhält nach Dreamforce mehrere Kurszielanhebungen, während Analysten die Monetarisierung von KI positiver einschätzen. Bei Generac sorgt der Amazon-Deal für Rechenzentren weiter für Rückenwind; das potenzielle Auftragsvolumen liegt bei bis zu acht Milliarden US-Dollar. Gegen den freundlichen Markt spricht allerdings, dass globale Aktienfonds zuletzt 23,2 Milliarden US-Dollar Abflüsse verzeichneten, der höchste Wochenabfluss seit neun Monaten.



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