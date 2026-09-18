Klingbeil: EU-Kommission muss bei Übergewinnsteuer in die Puschen kommen

Berlin, 18. Sep (Reuters) - ⁠Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat angesichts der hohen Tankstellenpreise scharfe Kritik an der EU-Kommission geübt, zu langsam zu sein. Die Brüsseler Behörde müsse jetzt "in die Puschen kommen" und Vorschläge für eine Übergewinnsteuer vorlegen, sagte der SPD-Chef am Freitag in Dublin vor Beratungen der europäischen Finanzminister. Mit einer solchen Steuer ‌könnten ungewöhnlich hohe und krisenbedingte Profite von Mineralölkonzernen abgeschöpft werden. Die EU-Kommission hat derzeit aber keine Pläne in diese Richtung. Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis erklärte, die EU-Länder seien selbst für ihre ⁠Steuerpolitik zuständig und ⁠könnten frei entscheiden, wie sie vorgehen wollten.

Klingbeil warf den Mineralölkonzernen erneut Abzocke vor. Allerdings ist die Union als Koalitionspartner in der Bundesregierung gegen eine Übergewinnsteuer, auch in Europa gibt es rechtliche Bedenken. Zudem ist die Steuer von normalen Gewinnen schwer abzugrenzen. Ein Sprecher von Klingbeil sagte in Berlin, das Finanzministerium setze auf eine europäische Lösung, um mehr Rechtssicherheit zu haben. In ‌Deutschland sind zahlreiche Klagen gegen die Übergewinnsteuer anhängig. Nach dem ‌russischen Angriff auf die Ukraine und damals auch stark steigenden Preisen hatte es dieses Instrument bereits in Europa und damit auch in Deutschland für einige Monate gegeben.

"Die Kommission nimmt sich da sehr zurück", ⁠sagte Klingbeil. Es gebe die Erwartung, dass es spätestens beim Treffen der europäischen Finanzminister im Oktober ‌vorangehe. In diese Richtung wolle er am Freitag ⁠und Samstag bei den Gesprächen in Irland Druck machen. Die Kommission müsse verschiedene Optionen vorlegen. Es sei möglich, den Markt zu steuern - etwa über eine Übergewinnsteuer oder auch einen Preisdeckel wie in einigen europäischen Staaten. Die EU-Kommission könne die Lebensrealität der Menschen ‌nicht ignorieren. Es werde alles teurer, was man ⁠etwa beim Tanken oder bei der Miete ⁠stark spüre. Diesel und Benzin sind derzeit so teuer wie noch nie. Seit Ausbruch des Iran-Krieges ist der Ölpreis um rund 50 Prozent gestiegen.

Dombrovskis sieht dennoch dieses Mal die einzelnen EU-Länder in der Pflicht. "Die Mitgliedstaaten können diese Entscheidungen zur Besteuerung von Zufallsgewinnen treffen. Und falls erforderlich, ist die Kommission selbstverständlich bereit, sich an den Diskussionen zu beteiligen." Zum jetzigen Zeitpunkt werde kein EU-weiter Vorschlag vorgelegt.

Aus dem Bundesfinanzministerium verlautete, die Gespräche in Dublin zu dem Thema seien sehr konstruktiv gewesen. Die Übergewinnsteuer komme auch auf die Tagesordnung der Oktober-Sitzung der ⁠europäischen Finanzminister, um weiter darüber zu beraten.

(Bericht von Christian Krämer und Maria Martinez, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)