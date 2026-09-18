Kreise: Grundsätzliche Einigung auf Tankrabatt und Spritpreisdeckel
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat zur Entlastung bei den hohen Spritpreisen eine grundsätzliche Einigung auf einen Tankrabatt und einen Spritpreisdeckel erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach Verhandlungen der Bundesregierung mit Vertretern der Länder aus Regierungskreisen./hoe/DP/nas
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