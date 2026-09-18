Dublin, 18. ⁠Sep (Reuters) - Die Europäische Zentralbank richtet laut ihrer Chefin Christine Lagarde die Zinspolitik nicht ausschließlich am Anstieg der Energiepreise aus. Auch andere davon beeinflusste Faktoren wie ‌das Wirtschaftswachstum und der Konsum spielten eine Rolle, betonte Lagarde am Freitag in Dublin: "Und wir berücksichtigen ⁠all ⁠diese Aspekte." Auch ihr Stellvertreter Boris Vujcic hat sich im Reuters-Interview ähnlich geäußert: "Es wäre nicht ratsam, sich ausschließlich auf die Energiepreise zu konzentrieren, so wichtig diese auch sein mögen", erklärte er. Befeuert ‌von den im Zuge des ‌Iran-Krieges steigenden Ölpreisen hatte die Inflationsrate im Euroraum im August auf 3,2 Prozent zugelegt. Zuletzt hat sich ⁠durch anziehende Sprit- und Gaspreise weiterer Druck auf die ‌Verbraucherpreise aufgebaut.

Lagarde sagte, die ⁠Notenbank reagiere mit Augenmaß auf die Situation und werde auch ihre künftigen Entscheidungen an der Datenlage ausrichten. "Wir sind gut positioniert, um zu ‌reagieren", betonte die Französin. ⁠Die EZB hat den Leitzins ⁠zuletzt im Kampf gegen die hohe Inflation zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht und ihre Konjunkturprognosen zugleich heraufgesetzt. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die EZB im Dezember mit einer Zinserhöhung nachlegt.

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)