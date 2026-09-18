Medienberichte: Bundesregierung führt Tankpreisdeckel ein

Berlin, ⁠18. Sep (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich laut mehrerer Medienberichte auf einen Tankpreisdeckel verständigt. Das ‌berichteten am Freitag übereinstimmend "Bild" und "Spiegel". Aus Teilnehmerkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur ⁠Reuters, ⁠dass im Kanzleramt zwischen Bund und Ländern noch über die Höhe der Entlastung wegen der hohen Spritpreise ‌verhandelt werde. Davon hänge ‌die genaue Höhe der direkten Entlastungen für die Fahrer ⁠von Verbrenner-Autos ab. Die "Bild" hatte ‌berichtet, dass eine ⁠Senkung der Energiesteuer um 14 Cent beschlossen worden und die ebenfalls vorgeschlagene Senkung ‌des ⁠Mehrwertsteuersatzes vom Tisch sei. ⁠Bei dieser würden die Länder direkt an den Steuermindereinnahmen beteiligt werden.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)