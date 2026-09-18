Medienberichte: Bundesregierung führt Tankpreisdeckel ein
Berlin, 18. Sep (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich laut mehrerer Medienberichte auf einen Tankpreisdeckel verständigt. Das berichteten am Freitag übereinstimmend "Bild" und "Spiegel". Aus Teilnehmerkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, dass im Kanzleramt zwischen Bund und Ländern noch über die Höhe der Entlastung wegen der hohen Spritpreise verhandelt werde. Davon hänge die genaue Höhe der direkten Entlastungen für die Fahrer von Verbrenner-Autos ab. Die "Bild" hatte berichtet, dass eine Senkung der Energiesteuer um 14 Cent beschlossen worden und die ebenfalls vorgeschlagene Senkung des Mehrwertsteuersatzes vom Tisch sei. Bei dieser würden die Länder direkt an den Steuermindereinnahmen beteiligt werden.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)