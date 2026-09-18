Merz mahnt Kretschmer: Dürfen Unterstützung für Ukraine nicht aufgeben

Berlin, 17. ⁠Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auch Politiker in der CDU davor gewarnt, bei der Unterstützung für die Ukraine nachzulassen. "Wer heute meint, die Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit ‌aufzugeben, der hat morgen die Freiheit in ganz Europa aufgegeben", sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag auf einer Wahlveranstaltung in ⁠Berlin. "Meine ⁠Antwort ist klar: Die Bundesrepublik Deutschland wählt auch heute den Weg der Freiheit."

Hintergrund sind Äußerungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Dieser hatte in der "Sächsischen Zeitung" gesagt: "Es ist nicht unser Krieg. (...). Wir haben immer gesagt, wir dürfen nicht ‌Kriegspartei werden. Ich würde sagen, wir ‌sind es längst. Das ist ein Riesenfehler." In Ostdeutschland ist die deutsche Hilfe für die Ukraine deutlich umstrittener als in ⁠Westdeutschland. Kretschmer hat sich zudem mehrfach dafür ausgesprochen, "perspektivisch" wieder Erdgas ‌aus Russland zu beziehen.

Merz machte ⁠zudem deutlich, dass er mittlerweile eine tiefe Kluft in den transatlantischen Beziehungen sieht. "Die Zeit dieser unbedingten transatlantischen Partnerschaft ist wahrscheinlich für längere Zeit vorbei", sagte der ‌CDU-Vorsitzende. Man sehe in ⁠den USA eine Veränderung der ⁠politischen Haltung und auch der Einschätzung des transatlantischen Bündnisses. Aber man müsse das auch als Chance sehen. Deutschland müsse mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen. Man habe sich lange mit der Arbeitsteilung wohlgefühlt, bei der die USA für die Sicherheit gesorgt hätten. Aber dies sei jetzt vorbei. "Das wird auch nicht wiederkommen."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)