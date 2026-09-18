Meta Platforms - Achtung: Lieblingssetup!

Es ist nicht viel Zeit seit unserer letzten Analyse der Meta-Aktie vergangen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 14. September). Nachdem der Technologietitel die Bastion bei 500 USD als Sprungbrett nutzen konnte, arbeitet das Papier jetzt an einem nachhaltigen Spurt über die Schlüsselzone aus der 90-Wochen-Linie (akt. bei 646,79 USD) und dem seit September 2025 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 665,98 USD). Dieser Befreiungsschlag – verbunden mit einem Spurt über die Hochs von Juli und April bei 686,08/691,52 USD – hätte den zusätzlichen Charme, dass dann eines unserer Lieblingssetups vorliegen würde. Dieses kombiniert eine hohe Relative Stärke (1,126) mit der Auflösung einer charttechnischen Konsolidierungsformation. Im konkreten Fall käme zusätzlich zum beschriebenen Trendbruch noch der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate hinzu (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich dann ein Anschlusspotenzial von 170 USD bzw. ein Kursziel von rund 860 USD. Langfristig lässt dieses Setup sogar auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 796,25 USD hoffen. Als engmaschigen Stopp können Anlegerinnen und Anleger indes die o. g. Glättungslinie heranziehen.

Meta Platforms (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Meta Platforms

Quelle: LSEG, tradesignal²

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