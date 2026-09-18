von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Meta Platforms - Achtung: Lieblingssetup!

HSBC · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Achtung: Lieblingssetup!

Es ist nicht viel Zeit seit unserer letzten Analyse der Meta-Aktie vergangen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 14. September). Nachdem der Technologietitel die Bastion bei 500 USD als Sprungbrett nutzen konnte, arbeitet das Papier jetzt an einem nachhaltigen Spurt über die Schlüsselzone aus der 90-Wochen-Linie (akt. bei 646,79 USD) und dem seit September 2025 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 665,98 USD). Dieser Befreiungsschlag – verbunden mit einem Spurt über die Hochs von Juli und April bei 686,08/691,52 USD – hätte den zusätzlichen Charme, dass dann eines unserer Lieblingssetups vorliegen würde. Dieses kombiniert eine hohe Relative Stärke (1,126) mit der Auflösung einer charttechnischen Konsolidierungsformation. Im konkreten Fall käme zusätzlich zum beschriebenen Trendbruch noch der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate hinzu (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich dann ein Anschlusspotenzial von 170 USD bzw. ein Kursziel von rund 860 USD. Langfristig lässt dieses Setup sogar auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 796,25 USD hoffen. Als engmaschigen Stopp können Anlegerinnen und Anleger indes die o. g. Glättungslinie heranziehen.

Meta Platforms (Weekly)

Chart Meta Platforms
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Meta Platforms

Chart Meta Platforms
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Konkurrenz für Uber
Lucid und Bolt wollen 25.000 Robotaxis in Europa einsetzengestern, 14:09 Uhr · Reuters
Ein Elektroauto der Marke Lucid.
Debatte um Technologie-Entwicklung
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück14. Sept. · dpa-AFX
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Aufbruch in Hollywood
Wie du von Universals Kinoerfolgen profitieren könntestgestern, 10:00 Uhr · onvista
Teures Öl und steigende Zinsen
Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot16. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen