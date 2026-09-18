PlusNahrungsmittelkonzern
Nestlé prüft rechtliche Schritte gegen russische Zwangsverwaltung
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Russland stellt die Tochtergesellschaft von Nestlé unter staatliche Zwangsverwaltung. Der Schweizer Konsumgüterkonzern prüft nun Maßnahmen zum Schutz seiner Rechte und Vermögenswerte.
(Reuters) - Nestlé prüft nach der temporären Zwangsverwaltung seiner russischen Tochtergesellschaft durch den russischen Staat weitere Schritte. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern teilte am Freitag mit, er nehme das am Donnerstag veröffentlichte Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Kenntnis und bewerte die Situation.
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