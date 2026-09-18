Nestlé prüft rechtliche Schritte gegen russische Zwangsverwaltung

(Reuters) - Nestlé prüft nach der temporären Zwangsverwaltung seiner russischen Tochtergesellschaft durch den russischen Staat weitere ‌Schritte. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern teilte am Freitag mit, er nehme das ⁠am ⁠Donnerstag veröffentlichte Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Kenntnis und bewerte die Situation.

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