Österreichs Staatsholding ÖBAG bekommt neuen Chef

Wien, ⁠18. Sep (Reuters) - Österreichs Staatsholding ÖBAG wird künftig vom bisherigen Vizechef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, geführt. Wie die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) am Freitag ‌in Wien mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Manager einstimmig für eine fünfjährige Amtsperiode zum Alleinvorstand ⁠bestellt. ⁠Er tritt sein Amt am 1. Februar 2027 an und folgt damit auf Edith Hlawati. Die Juristin leitet die Staatsholding seit Februar 2022. "Der Beste hat das Rennen gemacht", sagte ‌der Aufsichtsratsvorsitzende Günther Ofner.

Arnoldner erklärte, ‌er gehe die neue Aufgabe mit großem Respekt an und betonte die besondere Verantwortung, die sich ⁠aus der Verwaltung des Staatsvermögens ergebe. Er setzte ‌sich in einem dreimonatigen ⁠Auswahlverfahren gegen 45 weitere Bewerber durch. Vor seiner Tätigkeit bei der Telekom Austria war er unter anderem für Nokia, Alcatel-Lucent ‌und T-Systems Austria ⁠in Führungspositionen tätig. Die ÖBAG ⁠verwaltet die Beteiligungen des österreichischen Staates an börsennotierten Unternehmen wie dem Öl- und Gaskonzern OMV, der A1 Telekom Austria und der Österreichischen Post. Das Portfolio hat einen Wert von rund 31 Milliarden Euro.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)