OMV: Partner aus Abu-Dhabi steigt aus Wasserstoffprojekt aus

Wien, 18. ⁠Sep (Reuters) - Der Energiekonzern OMV muss bei seinem geplanten Wasserstoff-Projekt in Österreich künftig ohne einen Partner aus Abu Dhabi auskommen. Die staatliche auf erneuerbare Energien spezialisierte Gesellschaft Masdar steigt überraschend aus der geplanten Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha östlich von Wien aus, wie die OMV ‌am Freitag bestätigte. Ein Sprecher sagte auf Anfrage von Reuters, am Projekt selbst ändere sich jedoch nichts. Zuerst hatte die Tageszeitung "Salzburger Nachrichten" darüber berichtet. Der Rückzug ist ⁠eine Kehrtwende, ⁠da die Partnerschaft erst im November vergangenen Jahres besiegelt worden war. Von Masdar war vorerst keine Stellungnahme zu erhalten.

Mit dem Ausstieg entfällt auch ein geplantes Investment aus Abu Dhabi in dreistelliger Millionenhöhe. Die OMV will das rund 600 Millionen Euro teure Projekt nun allein weiterführen. Dessen Finanzierung ist jedoch zu einem großen Teil gesichert. Die Europäische ‌Investitionsbank (EIB) hatte bereits ein Darlehen von 450 Millionen Euro ‌zugesagt. Zudem hat die Republik Österreich eine Förderung in Aussicht gestellt.

Als Grund für den Ausstieg von Masdar verwies die OMV laut "Salzburger Nachrichten" auf Änderungen der Strategie in Abu Dhabi. Details wurden ⁠von der OMV nicht genannt. Die 140-Megawatt-Anlage soll eine der fünf größten ihrer Art ‌in Europa werden und wie geplant Ende ⁠2027 in Betrieb gehen. Ab 2028 sollen jährlich bis zu 23.000 Tonnen grüner Wasserstoff für die OMV-Raffinerie Schwechat erzeugt werden.

Erst im November hatten beide Konzerne die Partnerschaft bekannt gegeben und weitreichende gemeinsame Pläne verkündet. Die Kooperation sollte auf ‌die Entwicklung von synthetischem Flugkraftstoff und synthetischen ⁠Chemikalien ausgeweitet werden. "Grüner Wasserstoff ist ein zentrales ⁠Element der OMV Strategie 2030 zur Dekarbonisierung unserer Produktion von Kraftstoffen und Chemikalien", hatte der damalige OMV-Chef Alfred Stern damals mitgeteilt. Der Industrieminister der Emirate und Masdar-Verwaltungsratschef, Sultan Ahmed Al Jaber, hatte erklärt, die Partnerschaft ebne den Weg für zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa.

Die OMV ist eng mit Abu Dhabi verbunden. Der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hält 24,9 Prozent an der OMV. Beide Unternehmen haben zudem erst kürzlich in der Borouge International ihre Chemiesparten zum viertgrößten Kunststoffproduzenten der ⁠Welt zusammengelegt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, Mitarbeit von Federico Maccioni, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)