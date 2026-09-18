Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

18.09.2026 / 10:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 18.09.2026
     Kursziel:             76,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf
     Ratingänderung:       Hinzufügen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 73,00 auf EUR 76,00.

Zusammenfassung:
2G Energy hat in H1/26 allein aus den USA Auftragseingänge in Höhe von EUR350
Mio. erhalten, die zum allergrößten Teil auf Bestellungen von Datencentern
beruhen. Der größte Einzelauftrag hat ein Volumen von mehr als EUR100 Mio. Bis
Jahresende rechnet 2G mit einer Book-to-Bill-Ratio von mindestens 2,5. Bei
einem geschätzten Anlagen-Segment-Umsatz von ca. EUR290 Mio. bedeutet dies
einen Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. Damit würde sich der
Auftragseingang (2025: EUR232 Mio.) J/J mehr als verdreifachen. Wir gehen
davon aus, dass die Datencenter-Opportunität 2G in eine Phase starken und
sehr profitablen Wachstums mit zweistelligen EBIT-Margen führt. Um die
Tragweite der Datencenter-Opportunität zu erfassen, analysieren wir das
erwartete Wachstum im Datencenterbereich und die Implikationen für den
Energiesektor. Denn eine verlässliche Stromversorgung ist Grundbedingung und
Flaschenhals für dieses Wachstum, das durch die schnelle Verbreitung von
Künstlicher Intelligenz (KI) einen zusätzlichen starken Schub erhält. Wir
haben unsere mittelfristigen Schätzungen etwas angehoben, um 2Gs
Datencenteropportunität noch stärker zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR76 (bisher: EUR73). Nach dem
Kursrückgang in den letzten Wochen stufen wir unser Rating von Hinzufügen
auf Kaufen hoch (Kurspotenzial: 30%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0f67c7a59ca3a6431160566f8399c59b

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=74d6bac1-b337-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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