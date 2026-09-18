Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 18.09.2026 / 10:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.09.2026 Kursziel: 76,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Ratingänderung: Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 73,00 auf EUR 76,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat in H1/26 allein aus den USA Auftragseingänge in Höhe von EUR350 Mio. erhalten, die zum allergrößten Teil auf Bestellungen von Datencentern beruhen. Der größte Einzelauftrag hat ein Volumen von mehr als EUR100 Mio. Bis Jahresende rechnet 2G mit einer Book-to-Bill-Ratio von mindestens 2,5. Bei einem geschätzten Anlagen-Segment-Umsatz von ca. EUR290 Mio. bedeutet dies einen Auftragseingang von mindestens EUR725 Mio. Damit würde sich der Auftragseingang (2025: EUR232 Mio.) J/J mehr als verdreifachen. Wir gehen davon aus, dass die Datencenter-Opportunität 2G in eine Phase starken und sehr profitablen Wachstums mit zweistelligen EBIT-Margen führt. Um die Tragweite der Datencenter-Opportunität zu erfassen, analysieren wir das erwartete Wachstum im Datencenterbereich und die Implikationen für den Energiesektor. Denn eine verlässliche Stromversorgung ist Grundbedingung und Flaschenhals für dieses Wachstum, das durch die schnelle Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) einen zusätzlichen starken Schub erhält. Wir haben unsere mittelfristigen Schätzungen etwas angehoben, um 2Gs Datencenteropportunität noch stärker zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR76 (bisher: EUR73). Nach dem Kursrückgang in den letzten Wochen stufen wir unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch (Kurspotenzial: 30%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0f67c7a59ca3a6431160566f8399c59b

Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=74d6bac1-b337-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2401530 18.09.2026 CET/CEST °