Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH

18.09.2026 / 09:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE

     Unternehmen:               ORBIS SE
     ISIN:                      DE0005228779

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2026
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.09.2026
     Kursziel:                  11,60 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     05.05.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Thorsten Renner

Ergebnis legt zum Halbjahr deutlich zu

Die ORBIS SE erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 sehr solide
Finanzkennzahlen. Dabei blieb die Entwicklung im Ausland hinter dem
Vorjahreswert zurück. Die Gesellschaft plant, das Leistungsangebot dort
weiter auszubauen. Im Gesamtjahr rechnet das Management auch im Ausland mit
steigenden Umsätzen und Ergebnissen.

Auch im weiteren Jahresverlauf dürften die globalen Konflikte und
Unsicherheiten anhalten, was sich auch negativ auf die Geschäfte der ORBIS
SE auswirken könnte. Allerdings müssen die Unternehmen auch weiter in ihre
IT-Umgebung investieren. Dementsprechend ist auch in den kommenden Jahren
von einem weiter wachsenden Markt für SAP- und Microsoft-Lösungen
auszugehen, wovon auch ORBIS als wichtiger Partner profitieren dürfte.

Das Thema Digitalisierung wird auch in den kommenden Jahren eine bedeutende
Rolle spielen. Hinzu kommt der Bereich KI, der ganz neue
Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Entsprechend sehen wir hier zwei
Wachstumsfelder für ORBIS. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie benötigt die
Gesellschaft auch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Angesichts der
guten Finanzausstattung halten wir weitere Übernahmen für möglich, auch um
die Herausforderungen bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter abzufedern.

Die zum 30. Juni 2026 ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen
Anteilsscheine der ORBIS SE machen derzeit einen Wert von 1,40 Euro je im
Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit wird bereits ein Anteil von gut 29
Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung abgedeckt.

Die Notierung der ORBIS-Aktie entwickelte sich in den letzten Wochen
weiterhin schwach und bewegt sich nun unter der Marke von 5 Euro.
Nichtsdestotrotz sehen wir in den kommenden Jahren weiteres
Wachstumspotenzial. Zudem ist das Papier auf dem aktuellen Kursniveau
günstig bewertet. Entsprechend erachten wir dieses als gute Einstiegschance.
Daher empfehlen wir bei einem auf 11,60 Euro angepassten Kursziel nach wie
vor, den Anteilsschein zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a8f7fbfc2de43f3c93815d110a238164

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
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Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21
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Internet: www.gsc-research.de

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