Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH 18.09.2026 / 09:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE Unternehmen: ORBIS SE ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2026 Empfehlung: Kaufen seit: 18.09.2026 Kursziel: 11,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Ergebnis legt zum Halbjahr deutlich zu Die ORBIS SE erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 sehr solide Finanzkennzahlen. Dabei blieb die Entwicklung im Ausland hinter dem Vorjahreswert zurück. Die Gesellschaft plant, das Leistungsangebot dort weiter auszubauen. Im Gesamtjahr rechnet das Management auch im Ausland mit steigenden Umsätzen und Ergebnissen. Auch im weiteren Jahresverlauf dürften die globalen Konflikte und Unsicherheiten anhalten, was sich auch negativ auf die Geschäfte der ORBIS SE auswirken könnte. Allerdings müssen die Unternehmen auch weiter in ihre IT-Umgebung investieren. Dementsprechend ist auch in den kommenden Jahren von einem weiter wachsenden Markt für SAP- und Microsoft-Lösungen auszugehen, wovon auch ORBIS als wichtiger Partner profitieren dürfte. Das Thema Digitalisierung wird auch in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle spielen. Hinzu kommt der Bereich KI, der ganz neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet. Entsprechend sehen wir hier zwei Wachstumsfelder für ORBIS. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie benötigt die Gesellschaft auch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Angesichts der guten Finanzausstattung halten wir weitere Übernahmen für möglich, auch um die Herausforderungen bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter abzufedern. Die zum 30. Juni 2026 ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen Anteilsscheine der ORBIS SE machen derzeit einen Wert von 1,40 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit wird bereits ein Anteil von gut 29 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung abgedeckt. Die Notierung der ORBIS-Aktie entwickelte sich in den letzten Wochen weiterhin schwach und bewegt sich nun unter der Marke von 5 Euro. Nichtsdestotrotz sehen wir in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Zudem ist das Papier auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet. Entsprechend erachten wir dieses als gute Einstiegschance. Daher empfehlen wir bei einem auf 11,60 Euro angepassten Kursziel nach wie vor, den Anteilsschein zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=c87456bf-b333-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2401520 18.09.2026 CET/CEST °