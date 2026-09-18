Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research
GmbH

18.09.2026 / 11:30 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV

     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        18.09.2026
     Target price:                EUR2.20
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 2.40 to EUR 2.20.

This is an abbreviated summary. The full text of this story (including
disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or
other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly (
g.tiwari@firstberlin.com).

Abstract:
The Pharming share has fallen by around a third since early May due to weak
U.S. sales of its flagship product, the intravenously injected on-demand
hereditary angioedema (HAe) therapy, Ruconest. H1/26 U.S. Ruconest sales
were down 11% y-o-y due to customer inventory reductions following a 27%
increase in sales in 2025, and the launch of Chiesi's Ekterly, the first
oral on-demand HAe therapy, in July 2025. Nevertheless, the midpoint of
Pharming's FY/26 guidance, given with the Q2/26 results, calls for a 3%
decline in U.S. Ruconest revenue, implying y-o-y growth of 4% in H2. We
think this guidance is plausible because Ruconest continues to gain new
patients and the medicine's efficacy has been demonstrated to be clearly
superior to both Ekterly and the highest volume competing on-demand HAe
therapy, Firazyr (and its generics). A peer-reviewed study published by
Pharming in May showed that Ruconest resolved 22 out of 25 HAe attacks after
one dose. The figure for Ekterly was 15. H1/26 Ruconest new patient
enrolment was 130. Based on 2025 U.S. Ruconest sales of USD312m and data
released by Pharming on the average annual per-patient cost of treatment
with Ruconest (USD460k), we estimate the overall U.S. Ruconest patient base
at 650-700 persons. We think efficacy beats convenience and so expect
Ruconest to return to growth. Meanwhile, Pharming is making progress towards
multiplying its addressable patient and revenue base over ten-fold. Pharming
puts the addressable U.S. patient base for its APDS therapy, Joenja
(approved in 2023), at 500. Read-outs from phase 2 trials of
Joenja/leniolisib for genetic primary immune deficiencies with immune
dysregulation linked to PIK3D, and Common Variable Immune Deficiency with
immune dysregulation, are due in Q4/26. U.S. patients for these conditions
number over >2,500 and >11,500 respectively, and annual treatment cost is
likely to be close to that for HAe. For good measure, a pivotal trial of
another potential blockbuster, napazimone for mtDNA mitochondrial disease,
is due to read out in H2/27. We maintain our Buy recommendation but reduce
the price target from EUR2.40 to EUR2.20 to reflect weaker Q2 results than we
had expected.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,40 auf EUR 2,20.

Zusammenfassung:
Die Pharming-Aktie ist seit Anfang Mai aufgrund schwacher US-Umsätze mit
ihrem Flaggschiffprodukt, der intravenös verabreichten On-Demand-Therapie
gegen hereditäres Angioödem (HAö), Ruconest, um rund ein Drittel gefallen.
Die US-Umsätze mit Ruconest im H1/26 gingen im Jahresvergleich um 11%
zurück, da die Kundenbestände nach einem Umsatzanstieg von 27% im Jahr 2025
reduziert wurden und Chiesis Ekterly, die erste orale On-Demand-Therapie
gegen HAö, im Juli 2025 auf den Markt kam. Dennoch sieht der Mittelwert der
von Pharming mit den Q2/26-Ergebnissen veröffentlichten FY/26-Prognose einen
Rückgang der US-Umsätze mit Ruconest um nur 3% vor, was ein Wachstum von 4%
im Jahresvergleich im H2 impliziert. Wir halten diese Prognose für
plausibel, da Ruconest weiterhin neue Patienten gewinnt und die Wirksamkeit
des Medikaments nachweislich deutlich besser ist als sowohl die von Ekterly
als auch die der umsatzstärksten konkurrierenden On-Demand-HAö-Therapie
Firazyr (und seiner Generika). Eine von Pharming im Mai veröffentlichte,
peer-reviewte Studie zeigte, dass Ruconest 22 von 25 HAö-Attacken mit einer
Dosis erfolgreich behandelte. Bei Ekterly lag die Zahl bei 15. Die Zahl der
neu aufgenommenen Ruconest-Patienten im H1/26 betrug 130. Auf Basis der
US-Umsätze mit Ruconest von USD312m im Jahr 2025 und der von Pharming
veröffentlichten Daten zu den durchschnittlichen jährlichen
Behandlungskosten pro Patient mit Ruconest (USD460k) schätzen wir die
gesamte US-Patientenbasis von Ruconest auf 650-700 Personen. Wir sind der
Ansicht, dass die Wirksamkeit die Bequemlichkeit übertrifft, und erwarten
daher, dass Ruconest zum Wachstum zurückkehrt. Unterdessen macht Pharming
Fortschritte dabei, seine adressierbare Patienten- und Umsatzbasis mehr als
zu verzehnfachen. Pharming beziffert die adressierbare US-Patientenbasis für
seine APDS-Therapie Joenja (2023 zugelassen) auf 500. Ergebnisse aus
Phase-2-Studien zu Joenja/leniolisib bei genetisch bedingten primären
Immundefekten mit einer mit PIK3D verbundenen Immundysregulation sowie bei
Common Variable Immune Deficiency mit Immundysregulation werden im Q4/26
erwartet. Die Zahl der US-Patienten mit diesen Erkrankungen liegt bei über
>2.500 bzw. >11.500, und die jährlichen Behandlungskosten dürften denen für
HAö nahekommen. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse einer
zulassungsrelevanten Studie zu einem weiteren potenziellen Blockbuster,
Napazimone zur Behandlung mitochondrialer Erkrankungen aufgrund von mtDNA im
H2/27 vorliegen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das
Kursziel von EUR2,40 auf EUR2,20, um die schwächer als erwarteten Q2-Ergebnisse
zu berücksichtigen.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3bc4b1a2ef530a770f17d02f49ec3ad2

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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