Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zehn-Punkte-Plan gegen Sozialbetrug

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OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Zehn-Punkte-Plan gegen Sozialbetrug

Die Probleme mit Sozialleistungsmissbrauch, Scheinbeschäftigung und ausbeuterischen Geschäftsmodellen südosteuropäischer Banden sind seit langem bekannt. Doch erst jetzt - viel zu spät - kommt die Bundesregierung mit einem Zehn-Punkte-Plan um die Ecke, der den kriminellen Machenschaften einen Riegel vorschieben soll. Dass das Maßnahmenpaket im Vorfeld der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt wird, ist gewiss kein Zufall. Die AfD befindet sich im Aufwind und punktet mit der Thematisierung genau solcher Missstände. Immerhin gehen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) nun in die Offensive. Bei wohlfeilen Ankündigungen dürfen sie es allerdings nicht belassen. Die Menschen wollen endlich überzeugende Resultate sehen./yyzz/DP/zb

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