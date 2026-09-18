Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Kanada/EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Kanada/EU

Die Europäische Union und Kanada benötigen für eine engere Kooperation mehr als eine medienwirksame und wuchtige Rhetorik über eine mögliche EU-Sondermitgliedschaft des nordamerikanischen Landes. Dafür wird es nicht reichen, gemeinsame Werte und Interessen einfach nur zu beschreiben und darauf hinzuweisen, dass beide gemeinsam stärker sind in einer Welt der Trumps und Putins. Damit es nicht nur bei diesen schönen Worten bleibt, wird Brüssel zunächst geduldig einige EU-Staaten dazu bringen müssen, dem mit Ottawa seit Langem vereinbarten Handelsvertrag Ceta endlich zuzustimmen. Anschließend muss geklärt werden, wie eine intensivere Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen zum Vorteil beider Seiten organisiert werden kann. Das kann dauern. Nicht nur, weil die EU bei Detailfragen eher langsam ist. Gelingt das, können Kanada und die Europäische Union ihre Souveränität aus- und ihre Abhängigkeit von den USA abbauen./yyzz/DP/zb